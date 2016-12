Dax gibt leicht nach

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) An den deutschen Aktienmärkten hat am Donnerstag vorweihnachtliche Ruhe geherrscht. Die wenigen Investoren, die kurz vor den Feiertagen noch aktiv waren, drückten den Dax am Ende um 0,11 Prozent auf 11 456,10 Punkte nach unten.

