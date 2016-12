Skicrosserin Zacher bejubelt Doppelsieg

artikel-ansicht/dg/0/

Innichen (dpa) Skicrosserin Heidi Zacher hat beim Weltcup in Innichen einen Doppelsieg bejubelt. Nach ihrem Erfolg am Vortag gewann die Lenggrieserin auch beim Wettkampf in Südtirol. «Das ist natürlich super. Da habe ich mir das größte Weihnachtsgeschenk schon gemacht», sagte die 28-Jährige nach ihrem insgesamt vierten Weltcup-Erfolg.