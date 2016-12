Oderland zeigt sich bestÃ¼rzt

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich bin erschrocken und zutiefst erschüttert, weil es den Menschen auf dem Weihnachtsmarkt vor allem um eins gegangen ist: Gemeinschaft und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest", äußerte sich Bad Freienwaldes Pfarrer Björn Ferch zu den Geschehnissen am Montagabend. Erschrocken sei er aber auch über die Reaktionen, die von einigen rechts gerichteten Köpfen aus der AfD und anderen rechten Gruppierungen kämen. "Es war ein Mensch, der diesen Lkw gesteuert hat, nicht alle Geflüchteten, die hier in Deutschland sind", betonte der Pfarrer. Es sei daher falsch, nun alle Geflüchteten in Sippenhaft zu nehmen. "Die Geflüchteten in Deutschland sind genauso erschrocken und genauso hilflos, wie wir Deutsche es selbst sind", mahnte der Pfarrer.

In Gedanken sei er nun bei den Opfern der Horrorfahrt sowie bei denen, die jetzt verletzt in den Krankenhäusern Berlins liegen und bei den Angehörigen, die Trauer, Angst und Schmerz aushalten müssten. Trotz der Ereignisse sollten die Menschen jetzt erst recht "O du Fröhliche" singen. "Die Gemeinden müssen der Gewalt dieser Welt ihren Glauben und ihren Wunsch nach Frieden und Gemeinschaft trotzig entgegenhalten", so Ferch.

Landkreisweit wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt. Dieser Trauerbekundung kamen auch die Rathäuser in Bad Freienwalde und Wriezen sowie die Gemeindevertretungen des Amtes Barnim-Oderbruch und Falkenberg-Höhe nach.

Das Thema wurde auch kurz in den Schulen aufgegriffen. "Wir haben den Angriff am Morgen danach im Lehrerzimmer besprochen", erklärte Sybille Fuhge, Schulleiterin der Wriezener Salvador-Allende-Schule. "Jeder Lehrer hat das Thema nach Bedarf in den Klassen besprochen", fügte sie hinzu. Eine Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt hatten die Schüler nicht geplant.

Im Bertolt-Brecht-Gymnasium in Bad Freienwalde hätten die Lehrer den Schülern am Tag nach dem Anschlag die Möglichkeit zur Diskussion gegeben, sagte Christian Wallmann, stellvertretender Schulleiter. Themen wie Sicherheits- und Flüchtlingspolitik seien unter anderem zur Sprache gekommen, so Wallmann. Eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt auf den Alexanderplatz in Berlin wurde abgesagt.