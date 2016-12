GedenkstÃ¤tte fÃ¼hlt sich erneut brÃ¼skiert

artikel-ansicht/dg/0/

Gedenkstättendirektor Günter Morsch zeigte sich am Mittwoch enttäuscht. Nach den Beteuerungen des Landrats hatte er mehr von dem Gespräch mit dessen Stellvertreter Egmont Hamelow (CDU) und OVG-Chef Klaus-Peter Fischer erwartet. Landrat Ludger Weskamp (SPD) hatte zuletzt beteuert, dass er sich um eine Lösung im Bus-Streit bemühen wolle. Doch am Mittwoch bedauerte er das Gesprächsresultat. Denn es gab kein Ergebnis.

Dabei war das Treffen in der Verwaltung der Brandenburgischen Gedenkstätten auf Betreiben Weskamps zustande gekommen, nachdem Fischer die Gedenkstättenleitung brüskiert hatte. Als Morsch und der Generalsekretär des Internationalen Sachsenhausen Komitees am 29. November die Unterschriften von 14 127 Besuchern für eine bessere Busverbindung überreichen wollten, wurden sie von Fischer brüsk abgewiesen mit den Worten, "Ich freue mich nicht über ihren Besuch." Die vielfach geforderte Entschuldigung Fischers blieb auch am Dienstag aus. Stattdessen habe sich Fischer über die Konfrontation vom 29. November beklagt, sagte Morsch, der von einer insgesamt angespannten Gesprächsatmosphäre sprach.

Fischer und Hamelow hätten den Bedarf für eine bessere Busverbindung von Anfang an bezweifelt. Fotos vom Massenandrang an den Bushaltestellen und Zeitungsberichte zu überfüllten Bussen seien bezweifelt worden, so Morsch. "Ich empfand das als persönlichen Angriff." Landrat Weskamp wiederholte am Mittwoch die Aussagen der OVG. In diesem Jahr sei nur in drei Bussen eine "Überlastung der Kapazitäten" registriert worden. Dabei würden viele Besucher erst gar nicht auf den nur einmal stündlich fahrenden Bus warten oder auf einen Einstieg in übervolle Busse verzichten, sagte Gedenkstättensprecher Horst Seferens. Auch würden die Interessen vieler, vor allem älterer Oranienburger ignoriert, die sich wiederholt beschwert hätten, weil sie keinen Platz mehr in den Bussen der Linie 804 fänden.

Knackpunkt zusätzlicher Busse bleibt die Finanzierung. Klar ist, dass die allermeisten Fahrgäste, die zur Gedenkstätte wollen, ihre ABC-Tickets bereits in Berlin kaufen. Die OVG bekommt von dem Geld kaum etwas ab und müsste deshalb zusätzliche Ausgaben für die Busse einplanen. Deshalb verwiesen Fischer und Hamelow auf die Zuständigkeit der Stadt Oranienburg, sagte Morsch. Außerdem sei gesagt worden, dass die Infrastruktur für weitere Busse nicht ausreiche.

Neben den Kosten geht es auch um die Zuständigkeiten. Schon der frühere Landrat und jetzige Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) habe die Gedenkstätten bei jeder Anfrage darauf hingewiesen, dass für zusätzliche Busse die OVG zuständig sei. OVG-Chef Fischer wiederum habe erklärt, er mache das, was die Politik bestimme, so Morsch.

Im Kreistag am 7. Dezember wurde ein Antrag der Linken, zusätzliche Mittel für mehr Busse bereitzustellen, von der SPD-CDU-Koalition abgelehnt. Gleichzeitig wurde der Stadt vorgehalten, den Bedarf für ein erweitertes Angebot nicht im Nahverkehrsplan angemeldet zu haben. Die Stadt Oranienburg beklagte wiederum, dass sie an der Entwicklung des Plans nicht beteiligt gewesen sei. Der Landrat erklärte am Mittwoch, "ein attraktiver und leistungsfähiger öffentlicher Personennahverkehr ist unverzichtbarer Bestandteil der Mobilitäts- und Alltagskultur in Oberhavel". Zur Alltagskultur der Entscheidungsträger im Kreis gehört der ÖPNV offenbar nicht.

So geht das unwürdige Hin- und Hergeschiebe der Verantwortlichkeiten zum Ausbau des Busangebots weiter - auf Kosten der vielen Gedenkstättenbesucher aus dem In- und Ausland sowie vieler Oranienburger.