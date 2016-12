Um die PodestplÃ¤tze gab es zwei Stechen

artikel-ansicht/dg/0/

Altreetz (MOZ) "Mach mit, bleib fit" hieß es am Dienstagnachmittag für Grundschüler der ersten und zweiten Klassenstufe aus der Region in der Altreetzer Sporthalle. An dem Wettbewerb im Rahmen der Aktion "Kinder stark machen" nahmen letztlich sieben Grundschulen und das Trainingszentrum Leichtathletik Altreetz teil, informierte Organisator Frank Seemann, zugleich Sportkoordinator im Amt Barnim-Oderbruch und AG-Leiter Breitensport und Hallenfußball an mehreren Schulen.