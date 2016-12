Primus-Preis des Monats

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Brandenburger Erste-Hilfe-Projekt Pépinére aus Frankfurt erhielt im Dezember von der Stiftung Bildung und Gesellschaft den mit 1000 Euro dotierten Primus-Preis. Der Verein bildet Schüler aus ganz Brandenburg in Erster Hilfe aus.

Studenten der Charité, Brandenburger Pharmaziestudenten und Rettungskräfte engagieren sich, um Kinder und Jugendliche für Erste Hilfe zu sensibilisieren. Etwa 1000 Mädchen und Jungen haben bis jetzt schon die Kurse erfolgreich absolviert. Die Teilnahme ist für die Schüler wie für die Schulen kostenfrei.

Dank Pépinière kommen die Kinder oft zum ersten Mal mit ehrenamtlicher Arbeit in Berührung. "Uns ist es ein Anliegen, Kinder für den Katastrophenschutz zu begeistern, so dass sie sich in den Jugendgruppen engagieren", erklärt Projektleiter und Medizinstudent Philipp Humbsch. "Im Land Brandenburg, wo Erste Hilfe bislang nicht fest im Lehrplan verankert ist, leisten die Heldenmacher wichtige Arbeit", meint Birgit Ossenkopf von der Stiftung Bildung und Gesellschaft.