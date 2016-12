Beim Sparen am Limit angelangt

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Die Großgemeinde muss weiter eisern sparen. Im Ergebnishaushalt klafft ein Loch von 421 000 Euro, im Finanzhaushalt sogar von knapp einer halben Million Euro. Doch die Kommune hat alle Einsparpotenziale ausgeschöpft. Das zumindest bescheinigte ihr die Kommunalaufsicht, die den von der Gemeindevertretung beschlossenen Etat 2017 mit dem geforderten Haushaltssicherungskonzept umgehend genehmigte. Darüber informierte Bürgermeister Michael Böttcher in der letzten Gemeinderatssitzung dieses Jahres. Damit kann die Kommune vom ersten Tag des neuen Jahres an entsprechend der Plankennziffern agieren. Die Grundsteuer B (Grundstücke) wurde mit 385 von Hundert, die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) mit 280 v.H. und die Gewerbesteuer mit 320 v.H. festgelegt.

Ein Haushaltsausgleich ist vorerst nicht in Sicht. Nach derzeitigem Stand kann er frühestens 2022 erreicht werden. Das heißt, bis auf weiteres muss die Kommune Jahr für Jahr ein Haushaltssicherungskonzept erarbeiten. Die flächenmäßig sehr große Gemeinde (141,5 km2) hat derzeit 308 gemeldete Gewerbetreibende. Nur 48 davon zahlen Gewerbesteuern, insgesamt rund 500 000 Euro im Jahr. Eine größere Steigerung ist nicht zu erwarten.

Insgesamt wächst das strukturelle Defizit laut Berechnungen der Kämmerei derzeit jährlich um etwa 450 000 Euro. Die Einwohnerzahlen sinken weiter. Derzeit leben noch 4 050 Bürger in den zehn Ortsteilen. Hinzu kommt, dass der Anteil der Senioren wächst. Das heißt, es gibt weniger Erwerbstätige, so dass auch der Anteil an der Einkommenssteuer sinkt. Damit einher gehen geringere investive Schlüsselzuweisungen. Vor zehn Jahren erhielt Letschin noch 540 481 Euro aus diesem Topf, in diesem Jahr waren es nur 200 000 Euro und im kommenden Jahr werden es noch einmal 50 000 Euro weniger sein. Die im Haushaltssicherungskonzept aufgelisteten Einsparmaßnahmen nehmen sich gegen den wachsenden Finanzbedarf - auch aufgrund steigender Betriebskosten in den kommunalen Einrichtungen sowie gesetzlicher Tarifsteigerungen für die 48,8 Beschäftigten (Verwaltung, Kita, Schule, Heimatstube, Gemeindehof) - gering aus. 2 500 Euro weniger Zuschüsse fürs Haus Lichtblick, 4 000 Euro mehr Einnahmen durch höhere Nutzungsentgelte der Sportstätten, 1 500 Euro durch die Anhebung der Hundesteuern - es sind letztlich nur Minimalbeträge, die nicht annähernd zum Haushaltsausgleich führen können.

Trotz der leeren Kassen wird Letschin auch 2017 investieren. Im Plan stehen Vorhaben wie der Anbau an der Kita in der Parkstraße (wenn Fördermittel fließen), für den Straßenbau im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens Neubarnim sowie die Sanierung der Wohngebietsstraßen in der Siedlung Letschin.