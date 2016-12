Kita-Initiative trifft Linke

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Es gibt einige Schnittmengen zwischen den Linken von Kreis- über die Landes- bis hin zur Bundesebene und der Initiative von Danilo Fischbach, die eine beitragsfreie Kita fordert. Beide Seiten fordern eine kostenlose Bildung, mehr Mitwirkungsrechte für Eltern sowie mehr Transparenz bei der Gebührengestaltung. Am Mittwoch traf Fischbach als Mitglied der Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Bevki) in Oranienburg auf Harald Petzold, Gerrit Große und Ralph Bujok von den Linken. Fischbach machte klar, dass es ihm nicht nur Beitragsfreiheit, sondern auch um eine bessere Qualität bei der Erziehung geht. Er forderte mehr Erzieher in den Einrichtungen, eine Aufwertung des Erzieherberufs und einen bundesweit einheitlichen Ausbildungsstandard. Am liebsten hätte es Fischbach, dass alle Bevki-Forderungen in das Bundestagswahlprogramm der Linken aufgenommen werden. In Oranienburg hatten die Linken ein offenes Ohr für ihn.