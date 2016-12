Vom Urlaub in den Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Ein halbes Jahrhundert lang hat Reinhard Graw dienstlich die Nacht zum Tag gemacht. "Ab 1966 bin ich bei meinem Vater in die Lehre gegangen", blickt der Ruheständler in spe zurück, der den Ofen in der Backstube kurz vor seinem 65. Geburtstag für immer ausgeschaltet hat. "Meine Gesundheit spielt nicht mehr so richtig mit", begründet der Meister den endgültigen Rückzug aus der Berufstätigkeit. Irgendwie und irgendwann sei ihm auch die Freude daran abhanden gekommen, jeden Tag aufs Neue Brot und Brötchen zu backen.

Dennoch war es für Reinhard Graw bis zum finalen Arbeitstag selbstverständlich, pünktlich um Mitternacht zu beginnen. "Um 7 Uhr hat die Bäckerei die ersten Kunden begrüßt, da musste die Ware in den Regalen liegen", betont der Meister, der sich nach getaner Arbeit schlafen legte, um gegen 17.30 Uhr wieder aufzustehen. Sein Tag- und Nacht-Rhythmus war absolut verdreht. "Aber das wird nicht so bleiben", ist er sich sicher. Und freut sich über die neu gewonnene Freiheit.

Die Entscheidung, die Bäckerei zu schließen, sei nach und nach gereift, berichtet Reinhard Graw. Zu den Auslösern dürfte gezählt haben, dass er seit mehr als einem Jahr als Einzelkämpfer in der Backstube stand, nachdem sein Altgeselle krankheitsbedingt ausgefallen war. Überdies bezieht seine Frau Lucie (64) bereits seit 2015 Rente, auch wenn sie stundenweise immer noch vorn im Laden aushalf - und in den Stoßzeiten, vor allem morgens, die Verkäuferin Annette Mundtau unterstützte. Dass die zuletzt einzige Angestellte, die 17 Jahre dabei war, jetzt in die Arbeitslosigkeit gehen muss, schmerzt den Bäckermeister in der Seele. Auch ihretwegen hatte er versucht, einen Nachfolger zu finden. Die Suche sei noch nicht eingestellt, erklärt Reinhard Graw. Ein Interessent habe sich nach ersten Verhandlungen zum Kaufpreis nicht wieder gemeldet, von einem weiteren habe er nur über Dritte gehört.

Auch wenn der Meister die Arbeit in der Backstube zuletzt meist als Routine empfand, sei er doch eigentlich immer gern Bäcker gewesen. "Dabei war das nie mein Traumberuf. Ich war ein zu fauler Schüler, als dass ich eine große Auswahl gehabt hätte", gibt Reinhard Graw zu. Seine Schwester und sein Bruder hätten andere Berufe ergreifen können, ihm sei die Aufgabe geblieben, die Familientradition fortzuführen, für die sein Vater Otto Graw in den fünfziger Jahren den Grundstein gelegt habe.

Seit 1984 hat Reinhard Graw die Bäckerei geleitet. Ob vor der Wende oder danach - als Selbstständiger habe er keine riesigen Unterschiede gemerkt. "An Arbeit hat es nie gefehlt", sagt er. Selbst wenn die Brötchen auch in Groß Schönebeck längst nicht mehr für fünf Pfennige und damit unter dem Materialwert verkauft wurden, habe er aufgepasst, die Preise nicht zu stark zu erhöhen. "Zuletzt habe ich für ein normales Brötchen 22 und für einen Knüppel 24 Cent genommen", erzählt der Meister. Da habe ihm eben die Menge ein Auskommen beschert.

Dass er das Sortiment in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf Brot, Brötchen und Blechkuchen beschränkt habe, sei seine Reaktion auf die Nachfragen der Kunden gewesen. "Mehr als das Pflichtprogramm wollten die Groß Schönebecker selten", betont Reinhard Graw. Sein Laden sei kaum zuvor so gut besucht gewesen wie in den acht Wochen, in denen bekannt war, dass die Bäckerei schließt.

Was der Meister mit der ungewohnten Freizeit anfängt, weiß er noch nicht. Vielleicht greift er endlich wieder zu Gitarre. Oder gönnt sich mit seiner Frau eine größere Reise. "Einmal in all den Jahren haben wir uns einen Flug nach Ägypten geleistet. Das waren unbeschreiblich erholsame zwei Wochen", schwärmt er.