In einem Jahr soll das Haus stehen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539430/

Bei strahlendem Sonnenschein, null Grad und am Tag des Winteranfangs wurde offiziell der Grundstein für den Erweiterungsbau des Einstein-Gymnasiums gelegt. Die Gäste, die sich auf der Grundplatte eingefunden hatten, standen im künftigen Foyer der Schule mit ihren derzeit 845 Schülern, die von 65 Lehrern unterrichtet werden. Fünfzügig ist mittlerweile das Gymnasium ausgerichtet - hat aber eben dafür nicht die entsprechenden Räume. "Mit dem Erweiterungsbau wird nicht die Kapazität der Schule vergrößert, sondern die Bedingungen geschaffen, die notwendig sind, um so viele Schüler hier unterrichten zu können", betonte Schulleiterin Edelgard Pecher.

Frohsinn und Vorfreude verbreitete sie. Klar gebe es Baustellenlärm und Einschränkungen, sei der Schulhof kleiner als gewohnt und die Strecken für Schüler und Lehrer länger. Aber, die Freude auf das, was da kommt, überwiegt. Sie habe nicht die Hoffnung, sondern sei fest davon überzeugt, dass Ende 2017 der Neubau steht und in Betrieb genommen werden kann, sagte sie in einer kurzen Ansprache. Lobende Worte hatte sie zuvor für die Baufirmen gefunden, die hier seit Beginn der Sommerferien arbeiten. Aber auch das Büro TRU Architekten, das den entsprechend vom Kreis ausgelobten Wettbewerb gewinnen konnte, sei ein wichtiger und zuverlässiger Partner.

Landrat Gernot Schmidt (SPD) betonte, dass es dem Kreis mit dieser Investition von rund 6,7 Millionen Euro vor allem darum ginge, solide Voraussetzungen zu schaffen, um einem naturwissenschaftlich-humanistischem Gymnasium gerecht zu werden. Aus drei Gebäuden werde nach Bauabschluss das Einstein-Gymnasium bestehen. Zur Mensa, die multifunktional genutzt werden kann, gibt es dann auch einen Campus, der sich zu den Sportanlagen öffnet. Heute noch stehen auf dem Schulhof Container. Die sollen, fügt Edelgard Pecher an, nach der Übergabe des neuen Verbindungsgebäudes abgerissen werden. Ein Teil des vorhandenen Querriegels bleibt erhalten, wird verlängert und um eine Etage aufgestockt. Zu den bislang vorhandenen sechs Klassenräumen kommen dann sechs weitere plus zwei Chemie-Fachräume hinzu. Besonderer Clou: Im Obergeschoss wird sich eine supermoderne Sternwarte befinden samt einer Dachterrasse. "Das heißt, wir projizieren hier nicht wie in einem Planetarium den Himmel an die Decke, sondern wir schauen mit dem Teleskop direkt, was sich ereignet", erzählte Astronomielehrer Olaf Hofschulz. Seit Jahren engagiert er sich für das wissenschaftliche Sterne-Beobachten. An die 30 Anträge an Stiftungen hat er geschrieben und um Geld gebeten, um diese Sternwarte - der Kreis zahlt die Hülle, die Schule ist für die Technik selbst zuständig - ausstatten zu können. Mit Erfolg. Die deutsche physikalische Gesellschaft fand das Projekt toll, hätte aber nur 5000 Euro zur Verfügung stellen können. Sie vermittelte an die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung. "Es gab sogar Anfang Oktober einen Termin, wo sich Stiftungs-Vertreter vor Ort informierten, was wir vorhaben", erzählte Hofschulz. Das Konzept war überzeugend: Das Einstein-Gymnasium erhält für den Kauf und die Montage des Astrographen PlanWave CDK 17 Zoll, mit dem man sehr gut fotografieren und spektroskopische Projekte möglich sind, rund 50 000 Euro Fördergeld.

Bis es aber soweit ist, wird auf dem Hof des Gymnasiums gebaut. Edelgard Pecher sagte beim Füllen der Grundstein-Kartusche, dass sie hoffe, dass diese Kartusche nie wieder jemand in den Händen halte, weil hier für die Ewigkeit gebaut wird.