Hoffmann fÃ¼hrt HCA zum Sieg in Wildau

Wildau (MOZ) War es ein Fingerzeig oder Zufall? Als der HCA-Bus in Wildau einrollte, erklang als letztes Lied im Lautsprecher: "Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen". So sollte es dann auch in der Partie der Handball-Oberliga bei den B-Jugend-Mädchen kommen, in welchem sich die Gäste letztlich mit 27:23 durchsetzten und somit als Tabellenzweiter ins neue Jahr gehen.

Nach der knappen Niederlage gegen Tabellenführer Frankfurter HC (14:18) wollte man mit dem letzten 2016er-Spiel erfolgreich dem Weihnachtsfest entgegengehen. Dieses Ziel hatte natürlich auch der Gastgeber. Auch wenn die Wildauerinnen in dieser Spielzeit bisher erst einen Pluspunkt sammelten, ließen ihre jüngsten Ergebnisse doch durchaus aufhorchen.

Es wurde das vom Übungsleiter erwartete spannende Match. Eine gut strukturierte Angriffswelle nach der anderen rollte auf die Angermünder Deckung zu, Wildaus Rückraumspielerinnen nahmen das Heft in die Hand, warfen aus großer Entfernung platziert und zwangen die HCA-Mädels dadurch, weit vorm Tor anzugreifen - so entstanden Freiräume, die am Kreis geschickt genutzt wurden. Die Gäste-Abwehr hatte Schwerstarbeit zu leisten.

Technische Fehler beim Gast ließen zudem keinen vernünftigen Angermünder Spielfluss zu. So waren es immer wieder Einzelaktionen, die eine zu große Wildauer Führung verhinderten. Mitte der ersten Halbzeit zog der Gastgeber jedoch auf 8:5 und 9:6 davon. Bei diesem Stand gab es für jede Seite eine Zeitstrafe, was dem Gast besser bekam - ihm gelangen drei Treffer in Folge. Die Seiten wurden schließlich beim 14:14 gewechselt.

"Baut euch an den letzten fünf Minuten auf", beschwor der Coach die Mädels. Und: "Wenn wir heute in der Abwehr schwach sind, müssen mehr Tore geworfen werden." Leichter gesagt, als getan. Aber nun begann das Spiel von Lena Hoffmann: Sie ging voran in der Abwehr, holte vorn einen Siebenmeter nach dem anderen heraus oder schloss Aktionen selbst erfolgreich ab. Elisa Branding blieb cool vom Punkt, das Blatt wendete sich.

Jetzt musste Wildau einem Rückstand hinterherlaufen. Es gelang dem Gastgeber nur noch einmal beim 19:18, in Front zu ziehen. Alle Gäste-Spielerinnen wurden jetzt langsam sicherer, Melina Beutler hielt hundertprozentige Bälle und half so ebenfalls, die Führung zu behaupten. Spielerisch lief wenig, aber Balleroberungen in der Abwehr und immer wieder Pässe von Lea Nedlin auf Branding gelangen, die jetzt wieder ihre Stärken zeigen konnte und gnadenlos verwandelte.

Zehn Minuten vor Schluss baute der HCA die ständige Ein-Tore-Führung auf drei Treffer aus. Das Minus konnten die Wildauerinnen trotz der Einwechslung einer siebten Feldspielerin für den Torwart nicht mehr wettmachen. So hieß es am Ende 27:23 für den Gast.

Erschöpfte Angermünder Handballerinnen traten die Heimreise an, das Glück des Tüchtigen und der starke Wille waren der Garant des Erfolgs. Tränen zur Halbzeit, blutige Knie von Hoffmann und der Schweiß aller Beteiligten lassen das Team den Jahreswechsel auf Platz 2 feiern.

Die HCA-Mädels und -Verantwortlichen hoffen dann auch 2017 wieder auf die Unterstützung vieler Handballfreunde. Zunächst geht es am 7. Januar nach Doberlug, zwei Wochen später ist der HSV Falkensee in der Uckermark zu Gast.

HCA: Lilu Tech, Lena Hoffmann (7 Tore), Lillian Guse, Elisa Branding (12), Lea Nedlin (7), Alina Trettin, Sarah Pelka (1), Josy Klockow und Melina Beutler