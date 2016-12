Geld fÃ¼r Ã¼berdachten Grillplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) Die therapeutische Jugendhilfeeinrichtung Wendepunkt der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Rüdnitz freute sich am Dienstag über eine Spende des Energieversorgungsunternehmens Hoyer in Höhe von 1000 Euro. Carsten Leszczynski, Niederlassungsleiter Berlin-Brandenburg, übergab gemeinsam mit Gebietsleiter Peter Köthe und Verkaufsbüroleiterin Ivonne Renner den Spendenscheck an den Lobetaler Geschäftsführer Martin Wulff und Einrichtungsleiter Joachim Rebele. Auch Firas Hamade, ein ehemaliger Bewohner der Einrichtung Wendepunkt, der noch Kontakt zu seinen Mitbewohnern hält, kam zur Scheckübergabe.