Doppelsieg zum Jahresabschluss

Die Storkowerinnen hatten im ersten Spiel gegen den HSV Cottbus keine größeren Probleme im ersten Satz - 25:8. Im zweiten Durchgang wurde es am Ende eine kleine Zitterpartie. Da hieß es, Ruhe bewahren. Katrin Spanier gelang es am Aufschlag und der Satz wurde mit 26:24 gewonnen. Der dritte Satz ging wieder deutlicher mit 25:18 an den VCS.

In der Partie gegen den direkten Tabellennachbarn Wildau sollte es laut werden. Die Gastgeberinnen hatten ihr Heimpublikum und Trommeln hinter sich, die Storkowerinnen standen mit zehn Leuten, davon zwei Trainer, in der Halle. Im VCS-Außenangriff agierten nun Susanne Hübscher und Kathrin Spanier, im Mittelblock Nicole Pathe und Sarah Noack. Im Zuspiel war Christine Schlaps und auf diagonal griff Bettina Pukall an. Der Chef in der Annahme war Libera Susanne Richter.

Mit 29:27 für Storkow startete bereits der erste Satz mit hart umkämpften Ballwechseln. Diesmal war es Zuspielerin Christine Schlaps, die am Aufschlag die Nerven behielt, dazu kam eine gute Feldabwehr des gesamten Teams. Nach wenigen Minuten im zweiten Satz führte Storkow mit 16:11 und 22:18. Dennoch wurde es aufgrund von Annahmeproblemen am Ende mit 25:22 wieder eng.

Der dritte Satz ging an die Gastgeberinnen, die es den VCS-Frauen schwer machten, ihr Spiel aufzubauen. Der Gast wechselte im Außenangriff Kati Anders für Kathrin Spanier ein. Eine Aufschlagserie von Nicole Pathe brachte im vierten Satz fünf Punkte Vorsprung, welcher bis zum Ende verteidigt wurde.

Jetzt stehen die Storkowerinnen vor den Wildauerinnen auf dem 4.Platz. Weiter geht es für den VCS am 14.Januar mit dem Heimturnier gegen SV Mühlenberg Strausberg und Energie Cottbus III.

1. VSB offensiv Eisenhüttenst.1234:13 30

2. Stahl Eisenhüttenstadt1232:11 30

3. Red Cocks Frankfurt1225:16 23

4. VC Storkow1023:15 19

5. 1. VC Wildau1219:23 16

6. VC Strausberg1218:27 15

7. SV Mühlenberg Strausberg1017:18 12

8. Energie Cottbus III1010:24 7

9. HSV Cottbus125:36 1