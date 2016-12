Dauerstreit um Legehennen

artikel-ansicht/dg/0/

Zollchow (MOZ) Der Streit um den Bau einer Legehennenanlage in der Uckermark geht in die nächste Runde. Bei einem Erörterungstermin zur Genehmigung eines neuen Stalls in Zollchow gab es 83 Einwendungen. Das Landesumweltamt muss jetzt die Anregungen, Kritiken und Hinweise auswerten. Mit einer Entscheidung in dem Verfahren wird im nächsten Jahr gerechnet.