Verliebt in eine Entendame

Sie war im vergangenen Jahr das Ereignis auf dem Oderbruchhof in Alt Tucheband: Auguste, die Gans, die viel lieber eine Ente sein wollte. Eine Laufente, um genau zu sein. Kaum geschlüpft, hatte sie sich den Entenküken angeschlossen, war mit ihnen über den Hof geflitzt, hatte sich gar den watscheligen, tapsigen Gang ihrer entfernten Verwandten abgeguckt. Von ihren wahren Geschwistern wollte sie nichts wissen. Gerade so, als ob sie ahnte, dass diese zu schönen fetten Weihnachtsgänsen heranwachsen und zu Weihnachten in diversen Bratröhren der Region landen sollten. Und weil das Tier lieber in der schnatternden Entenschar herumrannte, wurde es auch nicht fett, nicht mal ein bisschen, sondern blieb klein und zierlich, brachte in der Adventszeit gerade mal zwei Kilogramm auf die Waage - viel zu wenig, um als ordentlicher Weihnachtsbraten durchzugehen. Was machten Sylvia und Manfred Nickel, die Eigentümer des Oderbruchhofes, also? Sie ließen die magere Gänse-Ente leben und gaben ihr den Namen Auguste - so wie in dem Märchen von Friedrich Wolf.

Ein halbes Jahr später bekam die falsche Ente einen neuen Namen. "Auguste ist ein Martin geworden", erzählt Sylvia Nickel, "das hatte sich im Frühjahr herausgestellt." Doch auch als Mann wollte der Vogel davon, dass er zur Gänsefamilie gehört, nichts wissen. Ganz im Gegenteil: Er blieb bei den Laufenten und verliebte sich heftig in eine der Damen. Dem Erpel war das natürlich überhaupt nicht recht, aber was sollte er machen? Martin war inzwischen gewachsen und deutlich größer und kräftiger als das Entenmännchen. "Ja, er hat sein Entenmädchen bewacht und aufgepasst, dass der Erpel ihm nicht zu nahe kommt. Martin war wirklich total verliebt." Wie intensiv die Rendezvous zwischen Ganter und Laufente letztlich waren, kann Sylvia Nickel zwar nicht sagen. Aber: "Das Entenmädchen hat irgendwann Eier gelegt, die waren allerdings nicht befruchtet." Offenbar war also auch der Natur eine solche Liaison nicht recht.

Und die Liebelei dauerte auch nur bis zum Sommer. Die Gäste der Landpartie konnten zwar noch dabei zusehen, wie Martin auf dem Oderbruchhof mit den Enten herumlief. Doch dann begriff dieser endlich, dass er kein zu groß geratener Erpel, sondern ein Ganter ist. Und weil auch bei Gänsen ein Mann keine Nebenbuhler duldet, fing er nun an, seinen eigenen Vater zu attackieren und ihm die Vorherrschaft streitig zu machen. "Er hatte sich wirklich prächtig entwickelt", sagt Sylvia Nickel, "ist allerdings auch ein ganz schön Frecher geworden." Sozusagen ganz das Gegenteil von Oskar, seinem Vater. Der ist handzahm, total auf Manfred Nickel fixiert und setzt sich auch mal auf dessen Schulter oder zupft an dessen Ohren. Und: Oskar ist der Wächter auf dem Hof.

"Martin hat dann doch sehr viel Unruhe in die Gänseschar gebracht", erklärt Sylvia Nickel. Da ihr Mann und sie das Gänsezuchtpaar Oskar und Gerdi, das sie vor fünf Jahren auf den neuen Hof mitgebracht hatten, auf jeden Fall behalten wollten, entschieden sie sich dafür, die Gnadenfrist, die sie der damaligen Auguste vor einem Jahr eingeräumt hatten, enden zu lassen. "Der Ganter war jetzt eineinhalb Jahre alt, hatte ordentlich zugelegt und taugte gut als Weihnachtsbraten", sagt Sylvia Nickel. Und so wurde Martin kurz vor dem vierten Adventssonntag geschlachtet - genauso wie 21 seiner Geschwister, die alle ein Jahr jünger waren als er.

Auf dem Oderbruchhof gibt es aber schon eine neue Auguste: Sylvia und Manfred Nickel behalten eines der Gänsemädchen. Es soll künftig als zweites Muttertier zusätzlich für Nachwuchs sorgen.