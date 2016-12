Max Schmelings Bienen in Obhut

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Imkerverein Bad Saarow hat in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Nach einigen schwierigen Jahren kann der Vorsitzende Erhard Radzimanowski mittlerweile wieder von einem positiven Trend berichten.

Nicht einmal zehn Jahre ist es her, da stand der Verein vor dem Aus. "2008 waren wir nur noch vier oder fünf Mitglieder", erzählt Radzimanowski, bekannt aus der Kommunalpolitik als Gemeindevertreter der CDU. Er selber übernahm damals den Vorsitz unter den Imkern, und bis heute hat sich die Zahl der Vereinsangehörigen verdoppelt auf zehn. Diese positive Entwicklung sieht er einem allgemeinen Trend geschuldet. "Das Interesse an der Bienenhaltung ist gewachsen", konstatiert er. Auch vergleichsweise junge Hobbyimker unter 40 Jahren hätten sich dem Verein angeschlossen, sodass Radzimanowski aus seiner eigenen Erfahrung optimistisch in die Zukunft blickt. "Wer einmal mit Bienen gearbeitet hat, kann davon nicht mehr loslassen", sagt er.

Auf eine Jubiläumsfeier im engeren Sinne haben die Imker, die nicht nur aus Bad Saarow, sondern auch aus Reichenwalde, Neu Golm und Fürstenwalde kommen, verzichtet. Erstmals aber waren sie beim Adventszauber am Scharmützelsee mit einem eigenen Stand vertreten - die Resonanz war überwältigend. "Wir waren am Ende ausverkauft", sagt Radzimanowski.

Aus der Geschichte des Vereins können Radzimanowski und der Fürstenwalder Helmfried Dömelt manch Anekdote erzählen. So wird zugleich eine neue Facette aus dem Leben des früheren Box-Weltmeisters Max Schmeling bekannt. Der verstorbene Willi Sabek aus Langewahl jedenfalls war in der Anfangszeit des Vereins nicht lange dessen Vorsitzender. "Er kümmerte sich auch um die Bienenvölker von Schmeling in Bad Saarow", erzählt Radzimanowski.

Später, zur DDR-Zeit war die Imkerei ein durchaus einträgliches Hobby. "In den 1980er-Jahren bekamen wir 14 Mark für ein Kilogramm", erzählt Dömelt. Die Bienenprodukte standen dann allerdings großteils nicht der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung, sondern wurden gegen Devisen in die BRD verkauft. Das ist heutzutage anders. Die Imker aus Bad Saarow und Umgebung wollen ihre Ware jedenfalls auch beim Adventszauber 2017 wieder anbieten.