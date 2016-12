Fahrt unter Drogeneinfluss

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Gleich mit zwei Anzeigen muss ein 36-jähriger Eisenhüttenstädter rechnen, der am Dienstag von der Polizei gestoppt worden ist. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, war der Mann mit seinem Renault gegen 23 Uhr in der Kleinen Müllroser Straße kontrolliert worden. "Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war", sagte die Polizeisprecherin. Außerdem gab er zu, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Um letzteres zu überprüfen, wurde eine Blutkontrolle im Krankenhaus veranlasst.