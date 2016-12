Sorge um schwer verletzten Bruder

artikel-ansicht/dg/0/

Es war der zweite Feiertag des Jahres 1967. Die Kinder aus Kietz wollten mit der Pastorin Baudach ein Krippenspiel in Friedersdorf aufführen. Sie wurden mit Privatautos abgeholt. Christine Föllmer war in der Ausbildung zur Krankenschwester und hatte an diesem zweiten Feiertag Dienst. "Unsere Station war mäßig belegt, denn jeder Patient wollte zum Fest zu Hause sein. Die Station über uns war die Wachstation, es ging an diesem Tag dort heiß her. Die Laborantin war in ständigem Anlauf dorthin. Man benutzte die Treppe. Ich sagte noch zu ihr: "Meine Güte, was ist denn bloß da oben los?' Dass sie mir nichts sagen durfte, wusste ich bis dahin nicht", erinnert sich die Gorgasterin an dieses für sie unvergessliche Weihnachten.

So gegen 18 Uhr rief ihr Vater auf ihrer Station an. Ihr Bruder habe einen Unfall gehabt und liege in Frankfurt im Krankenhaus, informierte er sie. "Ich rannte natürlich gleich nach oben und habe gefragt, was los ist. Doch man ließ mich stehen. Also war wohl etwas Schlimmes passiert", erzählt Christine Föllmer weiter. "Nach einiger Zeit rief mich der Chefarzt zu sich ins Zimmer und nieste mich erst einmal zusammen, woher ich wisse, dass mein Bruder dort eingeliefert wurde." Er glaubte wohl, dass die Laborantin es ihr gesteckt habe. Sie schilderte ihm, dass ihr Vater sie angerufen hatte. Schließlich durfte sie dann doch zu ihrem Bruder, und es bot sich kein schönes Bild. Er war nicht ansprechbar.

In den nächsten Tagen ging es ihm etwas besser, man hatte eine Gehirnquetschung diagnostiziert. "Mein Bruder lag auf einem Bett ohne Matratze, auf so etwas ähnlichem wie Fenstergaze. Ringsherum lag Eis. Das war für mich als Lehrling sehr schlimm", berichtet die Gorgasterin, als wäre es gestern gewesen. Die Körpertemperatur ihres Bruders wurde auf 34-35 Grad gehalten, und er bekam Valium, ein Medikament aus dem Westen, gespritzt. Er wurde künstlich ernährt, und man legte ihm eine Trachealkanüle zur Beatmung. Die ganze Behandlung dauerte etwa 14 Tage.

Christine Föllmer hielt nach ihrem Dienst Sitzwache. Denn so viele Überwachungsgeräte gab es zu damaliger Zeit noch nicht. Als der Bruder dann von allem "Übel" befreit wurde, hatte er natürlich noch Lungen- und Rippenfellentzündung, das kleinere Übel. Mit guter Medikation und anschließender Kur in Bad Gottleuba erholte er sich gut. "Der zweite Feiertag ist für mich immer ein stiller Tag ohne Trubel, auch heute noch. Auch wenn jeder von uns eine eigene Familie hat, die Gedanken sind immer da", sagt Christine Föllmer. "Und wenn ich die Narbe am Hals sehe, kommen mir die Gedanken an diesem zweiten Feiertag." Der Bruder studierte und arbeitet heute auch im Gesundheitswesen.