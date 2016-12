GroÃŸ Ziethens Ã–fen demnÃ¤chst auch im Polizeiruf

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Ziethen (MOZ) Wenn die Tage kälter werden, spenden sie wohlige Wärme - und sorgen zuweilen sogar für das passende Mahl. In unserer Serie "Advent am Ofen" stellen wir in jeder Ausgabe ein Exemplar vor und zeigen, wer ihn befeuert. Diesmal: Die Öfen in der Dorfgaststätte "Zum Schwanenteich".