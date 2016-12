Freude in Kinderaugen gezaubert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539449/

Vorfristige Bescherung: In der K√ľstrin-Kietzer Deutschlandsiedlung ist Sabine Horn mit der Spendenaktion als Weihnachtsfrau in Aktion gewesen. In diesem Jahr galt die Aufmerksamkeit besonders einem alleinerziehenden Vater von zwei behinderten Kindern.

Vorfristige Bescherung: In der K√ľstrin-Kietzer Deutschlandsiedlung ist Sabine Horn mit der Spendenaktion als Weihnachtsfrau in Aktion gewesen. In diesem Jahr galt die Aufmerksamkeit besonders einem alleinerziehenden Vater von zwei behinderten Kindern. © MOZ/Ulf Grieger

Die Kinder kennen Sabine Horn schon und freuen sich. "Gleich gibt es Geschenke", frohlocken sie. Aber noch müssen sich Lucas (12) und Vincent (8) Scharnow gedulden. Denn an diesem Nachmittag bekommen sie in dem Häuschen in der Küstrin-Kietzer Deutschlandsiedlung Besuch. Ihr Onkel Mike Zander hat sich angesagt. Der alleinerziehende Rathstocker bringt seine beiden behinderten Söhne Pascal (7) und Niclas (8) mit. Zander ist arbeitslos und kümmert sich seit dem Auszug der Mutter um die Kinder, die die Woriner und die Golzower Schule besuchen. Sabine Horn kennt die Familie schon lange, weiß, wie schwierig sie es hat, über die Runden zu kommen. Die Eltern von Lucas und Vincent arbeiten zwar beide. Trotzdem reicht das Geld kaum zum Leben. Die Einführung des Mindestlohns hatte bei der Sanitätshelferin Katrin Scharnow zur Folge, dass ihre Stundenzahl gekürzt wurde. Trotzdem arbeitet die junge Frau gern in dem Beruf, nutzt die Qualifizierungsmöglichkeiten. Ihr Mann arbeitet bei einer Lebuser Firma und wurde in die Winterpause geschickt. "Wir engagieren uns auch für andere, denen es noch schlechter geht", erklärt Katrin Scharnow. In ihrer Familie, sie ist eines von zwölf Geschwistern, helfe man sich untereinander. So werde auch ihr alleinerziehender Bruder bei der Betreuung seiner beiden Jungs unterstützt, der mit seinen 41 Jahren noch keine Berufsausbildung hat.

Ebenso hilft Karin Scharnow, die viele noch als Tanzgruppenleiterin kennen, Menschen die in der Krebsstation Kostrzyn/Küstrin und bei der morgendlichen Betreuung der Schulbushaltestelle Küstrin-Kietz.

Die Kinder gehören zu den insgesamt 59, die in diesem Jahr beschenkt werden können, weil Sabine Horn zahlreiche Spender dafür fand. Dazu gehören die Adler Apotheke, Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, die Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato, Axel Dolata, Jörg Mens und viele andere, die nicht genannt werden wollen.

In der Letschiner Lindenstraße warten sogar acht Kinder auf die vorfristige Bescherung. Die zehnköpfige Familie von Marko Drewniok und Stefanie Freygang lebt äußert beengt in einem kleinen Häuschen. Dieser Enge wegen wollten sie schon vor Jahren wegziehen. Doch dann hatte sich keine Wohnung gefunden, die groß genug gewesen wäre. Und vor vier Monaten kam auch noch das achte Kind, die kleine Mila, auf die Welt. Wodurch die Platznot größer und die Probleme nicht geringer wurden. "Anfragen bei der Sewoba waren bisher leider erfolglos. Es gibt da keine so großen Wohnungen", bedauert Stefanie Freygang.

Allerdings hat sich Hans-Peter Thierfeld, Geschäftsführer der Sewoba, den Fall am Mittwoch auf MOZ-Nachfrage notiert und prüft, ob nicht doch eine Speziallösung für die Familie gefunden werden kann. In einem anderen Fall habe man einer Familie mit fünf Kindern damit helfen können, dass zwei Wohnungen zusammengelegt wurden. Angesichts des großen Leerstandes in einigen Orten könnte ein Pilotprojekt gestartet werden.

Die Kinder freuten sich riesig über die Geschenke. Jason (11), Lea (10), Ben (9), Kimberly (8) Nika (6), Zoe (5) und Suva (2) erhielten ihrem Alter entsprechendes Spielzeug. Auch in ihrem Namen bedankt sich Sabine Horn bei allen, die diese Spendenaktion der Begegnungsstätte wieder ermöglicht haben.