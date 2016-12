Das groÃŸe Weihnachtswiegen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Schauspieler aus dem Weihnachtsmärchen "Aladin" begeistern derzeit in jeder Vorstellung Hunderte von Kindern. Sie sind die Schwergewichte der Schwedter Kulturszene. Die MOZ bat sie zum großen Weihnachtswiegen auf die Waage. Denn Ernährungsmediziner raten: Schlagen Sie über die Stränge, aber stellen Sie sich einen Tag vor den Feiertagen und eine Woche danach auf die Waage. Die Kontrolle ist wichtig, damit das Gewicht nicht aus dem Ruder läuft. Wer sich nach den Schlemmertagen einen Tag ohne Fleisch und Fett, dafür aber Obst und Gemüse verordne, habe das Kalorienkarussell durchbrochen - sofern er anschließend wieder auf ein normales Maß zurückfindet. Dann verschwinden die Kilos bei ausreichender Bewegung mit der Zeit von alleine.

Wie viel wiegen Aladin-Darsteller vor dem Fest? Schlemmen sie von Heiligabend bis Zweitfeiertag? Und wie bekommen sie ihr Gewicht wieder in den Griff?

Schauspieler Udo Schneider macht üblicherweise eine gute Figur. Im Weihnachtsmärchen "Aladin" lachen die Kinder herzhaft über seinen dicken Sultans-Bauch. Dieser behindert ihn sogar auf der Bühnen-Waage, so dass ihn die Kollegen Uwe Schmiedel (Wesir) und Ireneusz Rosinski (Leibgardist) stützen müssen, damit er nicht den Waagebalken weiter herunterdrückt. Sein Gewicht im Kostüm: ungefähr 90 Kilogramm. "Das kann doch nicht sein, sagt der Sultan-Darsteller erschrocken. Weihnachten zählt er keine Kalorien. Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen, am ersten Feiertag Gans. Schneiders Weihnachtskalorien-Killer: Täglich 40 Minuten Laufen durch die Polderwiesen vor Schwedt plus einige Vorstellungen. Unter anderem am 26. Dezember um 15 Uhr letztmals als Sultan in "Aladin". An diesem Tag erwarten die Uckermärkischen Bühnen den 15000. (!) Zuschauer zum diesjährigen Weihnachtsmärchen.

Katarzyna Kunicka gibt im "Aladin" das Traumedar Sufi. Sie schaut besorgt auf die Waage. Weihnachten kommen Piroggen, polnische Rote-Rüben-Suppe (Barszcz), Kuchen und andere Leckereien auf den Tisch. "Das bringt fünf Kilo mehr?", schaudert sie fragend. Schweißtreibende Bühnenarbeit und Tanzen hilft beim Abnehmen, hofft sie.

Der hochgewachsene "Aladin"-Wesir Uwe Schmiedel bringt 93 Kilo auf die Waage. Weihnachten stehen Fisch und Bockwurst mit Kartoffelsalat auf dem Tisch. Auf welche Kalorienkiller schwört er? "Kein Sport, nur Erholung und arbeiten."

Dschinn Simon Mehlich protzt mit blauem Waschbrettbauch auf der Bühne und leichten 77,5 Kilogramm auf der Waage. Zum Fest gibt es Vorsuppe, Käse-Raclette und Mousse au Chocolat. Tags darauf ein Resteessen. Am zweiten Feiertag steht er als Dschinn auf der Bühne. Mal sehen, was die Theaterkantine bietet. Gegen das Hüftgold soll ihm Free Lethic helfen, Training mit dem eigenen Körpergewicht. So wie es Turnvater Jahn heute gemacht hätte.

Nach Weihnachten fragt MOZ nach: Wie viel Hüftgold hat das Fest hinterlassen?

7000 bis 8000 Kilokalorien Überschuss, so rechnen Experten, braucht es, bis man ein Kilo reine Fettmasse auf den Rippen hat. Das exzessive Essen macht nicht einmal Spaß. Wer zu viel futtert, ist kaum belastbar. Das Blutvolumen im Magen-Darm-Trakt wird für die Verdauung benötigt. Das macht müde.

Wer sich ohnehin eher in die Kategorie Couch-Potatoe einordnet, kann Kalorien sparen: Einfach das Frühstück oder des Mittagessen halbieren.