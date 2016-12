Mit einer Kochplatte fing alles an

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mehr als 200 Menschen sind es wöchentlich, die sich im Tafelladen des Vereins Brot und Hoffnung mit Lebensmitteln versorgen. Angefangen hat es auf dem Hof in der Eisenbahnstraße 84 aber mit der Suppenküche. Seit 20 Jahren gibt es die Einrichtung in diesem Dezember.

Ehrenamtlich am Herd: Gerd Kettner (r.) kocht gern und gut. "Zuhause w√ľrde mir die Decke auf den Kopf fallen", sagt der 56-J√§hrige. Mit Christian Kn√∂fel, dessen Besch√§ftigung das Jobcenter unterst√ľtzt, verteilt er in der Suppenk√ľche das Essen © MOZ/Ellen Werner

Apfelsinen, Paprika, Salat. Obendrauf ein paar Bananen, Lauchstangen und Weintrauben. Torsten Lehmann hat den Korb ruckzuck gefüllt. Und schon geht die nächste Ladung über den Ladentisch. "Wir packen die Körbe vor. Manche Leute sortieren noch aus, was sie nicht brauchen", sagt der Ehrenamtliche.

Zu dritt sind sie an dem Mittwoch in der Obst- und Gemüseabteilung vom Tafelladen. Wenn beide Vereinstransporter Nachschub gebracht haben, füllt die Ware allein dort um die 60 große Kisten. Dennoch kann es auch mal sein, erzählt Lehmann, "dass wir am Mittag nichts mehr haben". Täglich kämen zwischen 30 und 50 Leute, die das Angebot für Bedürftige in Anspruch nehmen. "An manchen Tagen stehen sie bis da hinten", zeigt er ans andere Ende des Hofes.

Im Moment ist die Schlange nicht ganz so lang. Aber es ist auch gleich Mittagspause. Halb zwölf warten im Speiseraum die ersten Hungrigen. Nudeln und Gulasch gibt es. Gekocht hat Gerd Kettner. Dreimal in der Woche steht er für die Suppenküche am Herd, erzählt der 56-Jährige. "Ich bekomme selbst mein Essen. Und es macht mir Freude, die Leute zu bewirten. Warum sollte ich mir zuhause die Decke auf den Kopf fallen lassen?" Seit sechs Jahren ist der gelernte Fleischer da, mal als Ein-Euro-Jobber, mal als Bufdi. Zur Zeit ehrenamtlich.

Diejenigen, die sein Essen vertilgen, sind überwiegend Stammgäste. So wie Manfred, der nur seinen Vornamen nennen will. Seit über fünf Jahren suche er die Suppenküche auf. "Klar, am Anfang hat man sich geschämt", sagt der 66-Jährige, der vor der Rente schon länger arbeitslos war. "Aber man kann sich dafür andere Sachen wieder leisten."

Höchstens 2,50 Euro kostet eine Mahlzeit, manchmal nur einen Euro. Der Preis sei wieder gesunken, erzählt Frank Sperling, ein weiterer Stammgast. Denn die Zahl der Besucher sei zurückgegangen. "Im vorigen Jahr kamen nur noch sechs Leute." Jetzt seien es wieder mehr.

Dennoch bleibt die Zahl der täglich montags bis freitags ausgereichten Essen deutlich unter 20. Vor Jahren waren es bis zu 50 Mahlzeiten. Ob der Rückgang auch mit den vereinsinternen Querelen zu tun hat, die im Sommer öffentlich wurden, lässt sich nicht sagen. Einige Ehrenamtliche waren ausgestiegen. Letztlich kamen der Vereinsvorstand und die langjährige hauptamtliche Mitarbeiterin vor Ort, die auch offenbar aus gesundheitlichen Gründen beurlaubt war, nicht mehr überein.

"Ab Januar haben wir eine neue Ansprechpartnerin hier vor Ort", sagt Hartwin Schulz. Der Vereinsvize schaut in der Zwischenzeit selbst einmal in der Woche ehrenamtlich in der Suppenküche vorbei. In ganz andererer Funktion war er aber auch dabei, als sie vor 20 Jahren entstand. Schulz leitete damals den evangelischen Jugendkeller, der sich ebenfalls auf dem Hof der Eisenbahnstraße 84 befand. Die Jugendlichen dort waren einem Obdachlosen begegnet und kamen so auf die Idee, Bedürftigen zu helfen. "Am Anfang hatten sie nur eine Elektrokochplatte und einen Topf", erzählt Hartwin Schulz. Sie baten Lebensmittelmärkte um übrig gebliebene Waren und kochten daraus etwas. Herbert, der Obdachlose, war im Dezember 1996 der erste Gast. Er erzählte herum, wie gut es ihm bei den Jugendlichen gefiel. Fast fünf Jahre betreuten sie die Suppenküche, bis das Angebot professionalisiert wurde. Im Jahr 2000 kam auch das Tafelgeschäft dazu.

Wie damals würde der Verein auch heute gern wieder einen Tafelverkauf im Brandenburgischen Viertel anbieten. Vor allem von dort kommen die Geflüchteten, die inzwischen etwa ein Drittel der Kunden ausmachen. "Wenigstens einmal in der Woche", sagt Hartwin Schulz. "Aber dafür reichen unsere Lebensmittelspenden leider nicht."

Im Miteinander mit den geflüchteten Menschen soll sich dennoch einiges ändern. Geplant sei, mehrsprachige Schilder aufzustellen, sie in die Ehrenamtsarbeit einzubeziehen und auch, das Lebensmittelangebot auf ihre Bedürfnisse auszurichten, beschreibt Schulz einige Ergebnisse der Organisationsberatung, die sich der Verein im Sommer ins Haus geholt hatte. Auch die Arbeit im 15-köpfigen Team, das überwiegend aus Ehrenamtlichen besteht, habe sich seither stabilisiert.

Um eins genehmigt sich Koch Gerd Kettner eine Zigarette, bevor der Abwasch an der Reihe ist. Die Suppenküche hat sich geleert. Dafür wird die Schlange vor der Tafelausgabe wieder länger. Geöffnet ist bis 14 Uhr.