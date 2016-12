AbwassergebÃ¼hr im Industriegebiet sinkt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Abwassergebühr für den Betriebszweig Industriekläranlage im Industriegebiet am Oder-Spree-Kanal (IGOS) des Trinkwassser- und Abwasserzweckverbandes Oderaue (TAZV) wird im nächsten Jahr deutlich sinken. So sind dann nur noch 1,68 Euro pro Kubikmeter fällig, bisher waren es 2,42 Euro. Die Senkung war in der Verbandsversammlung nicht ganz unumstritten. Denn in den vergangenen Jahren sind Verluste angefallen, die abgetragen werden müssen. Siegmund Vogelsänger, Vertreter der Gemeinde Schlaubetal, rechnete vor, dass der TAZV bei der angesetzten Gebühr acht Jahre benötige, um die Verlustvorträge abzubauen. Heike Herrmann, Geschäftsführerin erklärte, dass selbst die 1,68 Euro für den einzigen Nutzer der Anlage, die Papierfabrik, schwer zu verkaufen gewesen sei. Das Unternehmen wollte offensichtlich noch günstigere Konditionen. Künftig sollen eventuell anfallende Verluste gleich ausgeglichen werden. Die roten Zahlen der Vorjahre waren unter anderem deshalb angefallen, weil das Landesumweltamt Strafzahlungen verhängt hatte.