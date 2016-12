Weg zu Hospiz-Bau wieder frei

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Mit großer Mehrheit hat die Gemeindevertretung auf ihrer mit Spannung erwarteten Sitzung die Weichen für den geplanten Hospiz-Bau in der Schleusenstraße gestellt. Eine klare Mehrheit stimmte auch dafür, den Ausbau der Schleusenstraße gemeinsam mit der Straßenbahn voranzutreiben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539457/

Wie berichtet, hatte der Bauausschuss mit einem Stimmen-Patt überraschend für eine Ablehnung des Hospiz-Projektes gesorgt und damit erhebliche Verstimmung auch im Umland ausgelöst. Das Scheitern des Vorhabens stand im Raum. Begründet war das Votum mit Bedenken gegen die Ausrichtung des 29 mal 29 Meter großen Baukörpers, die zu geringe Zahl der Stellplätze und die Fassadengestaltung.

Die Bauherren, ein Verbund diakonischer Einrichtungen, zu dem auch das Woltersdorfer Krankenhaus gehört, reagierten auf einen Teil der Einwände und bieten jetzt acht statt vier Stellplätze an. Außerdem wurde die Fassaden-Gestaltung angepasst. Den Wunsch, den Baukörper zu drehen, lehnten die Bauherren ab - die Stellung ist so gewählt, dass jedes der 14 Gäste-Zimmer Tageslicht bekommt, und dabei soll es bleiben.

Bürgermeisterin Margitta Decker brachte dies, wie angekündigt, als Tischvorlage ein.

Mehrere Gemeindevertreter betonten, wie wichtig ein Ort für sterbende Menschen ist, zumal es in Oder-Spree und Märkisch-Oderland bisher kein Hospiz gibt. Kritiker Karl-Heinz Ponsel von Unser Woltersdorf betonte, er habe nichts gegen ein Hospiz, nur gegen die Art und Weise, wie es gebaut werden solle. Er forderte die Betreiber-GmbH, die bisher am Wannsee sitzt, auf, sich in Woltersdorf anzusiedeln.

Am Ende stimmte nur noch Jens Mehlitz vom Bürgerforum, der sich an der Debatte nicht beteiligt hatte, gegen den Entwurf des Bebauungsplans. Ponsel und Dirk Hemmerling enthielten sich, alle anderen stimmten zu. Jetzt kann der Entwurf des B-Plans ausgelegt werden. Vorgesehen ist, nächstes Jahr Baurecht zu erlangen, sagte Architekt Markus Legiehn.