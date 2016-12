Ende Januar Baustart in der BebelstraÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In Fürstenwalde wurden noch rechtzeitig vor der Winterpause drei Straßenbauprojekte beendet. 2017 stehen voraussichtlich zwei große und einige kleinere Vorhaben in Haus.

Reibungslos lief die Arbeit für das Erschließen der Ketschendorfer Feldmark in Fürstenwalde Süd. Die erste der fünf Planstraßen im ersten Bauabschnitt, die Emma-Reich-Straße, ist Ende vergangener Woche von der Firma Strabag übergeben worden. Vorerst ist sie 130 Meter lang, bei der späteren Erweiterung des Wohnbaugebietes soll sie noch weitergeführt werden. Für andere Straßen sind zum Teil bereits die Borde gesetzt. Da auch schon rund 20 Interessenten für Baugrundstücke feststehen, sind alle Voraussetzungen geschaffen, dass dort im nächsten Jahr die ersten Wohnhäuser wachsen.

Mit Verzögerung wurde vergangene Woche auch die Alte Neuendorfer Straße in Mitte fertig. Für die Verspätung war nicht die ausführende Firma Oevermann verantwortlich. Leitungen tauchten auf, wo sie keiner vermutete, und zwei Gebäude mussten abgerissen werden.

Und fertiggestellt wurde von der Strabag auch der Radweg-Anschluss an der Kreuzung Lindenstraße/Umgehungsstraße B 168. Hier hat der Landesbetrieb Straßenwesen auch neue Ampeln samt Schaltung installieren lassen. Fahrbahnmarkierungen folgen erst nach dem Winter.

Eine für sie ungewöhnliche Baustelle hatte die Fachgruppe Straßen und Grünfläche der Stadt noch zu bewältigen: das Kapitelhaus. Es gehört zum Planungsprojekt Paradeplatz/Domumfeld. Die freigelegten Keller wurden jetzt mit Kies aufgefüllt. "Aus Sicherheitsgründen werden die Mauern voll abgedeckt. Außerdem kommen an alle Ecken Poller und dazwischen Ketten, so das keiner auf die Fläche fahren kann", sagt Fachgruppenleiterin Marion Nötzel. Diese Wintersicherung lasse alle Möglichkeiten offen, den Kies könne man wieder herausholen und woanders einsetzen. Was mit dem Keller wird, entscheiden die Stadtverordneten.

Derweil ist man in der Fachgruppe längst mit dem nächsten Jahr beschäftigt. Wie vom federführenden Landesbetrieb angekündigt, wird die August-Bebel-Straße von der Spree-Oberschule - einschließlich einem Stück Bahnhofstraße - bis zur Kreuzung Alte Langewahler Chaussee saniert, bei Vollsperrung. Baubeginn soll Ende Januar sein. Zuerst entsteht das Regenwasser-Auffangbecken auf dem Anger, etwa dort wo der alte, unbefestigte Parkplatz war. Bauarbeiten gibt es demnächst auch in der Ferdinand-Bauer-Straße, wo Zufahrten zur Polizei und zum Lidl-Markt entstehen. "Im zeitigen Frühjahr werden wir auch zu Bürgerversammlung einladen", kündigt Marion Nötzel an.

Das Vorhaben soll bis Jahresende fertig sein, was ziemlich ambitioniert ist. Zumal für Regen- und Abwasser verschiedene Kanäle mit entsprechenden Anschlüssen gebaut werden müssen - mit gegenläufigem Gefälle: für Regenwasser zum Becken auf dem Anger hin, für Abwasser in Richtung Oberschule.

Ins Haus steht 2017/18 noch ein weiteres Großprojekt: Die Lindenstraße zwischen Stadtrand und Turmstraße. Der Förderantrag ist gestellt, aber noch nicht beschieden. Es fehlt eine Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde. Diese verlangt die Fördermittel-Stelle beim Land, weil Allee-Bäume gefällt werden müssen. Wenn das Projekt kommt, werde es vorher auf jeden Fall noch Bürgerversammlungen geben, versichert Marion Nötzel.

Etliche weitere Straßen-, Rad- und Gehweg-Arbeiten kleineren Ausmaßes sind 2017 anvisiert. Was in Angriff genommen wird, hängt vom Verlauf der Haushaltsdiskussion und der Entscheidung der Stadtverordneten ab.