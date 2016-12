Zweifel an regulÃ¤rer DurchfÃ¼hrung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539459/

Nachdem Bürgermeisterin Elke Stadeler über die Ergebnisse der WSE-Verbandsversammlung informiert hatte, berichtete Meinhard Tietz (Linke), dass er die öffentliche Veranstaltung am 14. Dezember besuchen wollte. Er sei aber von einem privaten Sicherheitsdienst daran gehindert worden. Tietz äußerte sein Unverständnis über diese Art der Ausgrenzung.Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes seien zwar "sehr nett" gewesen. "Die Tür war aber abgeschlossen." Dass er nicht rechtzeitig da war, begründet Tietz mit Verspätungen der S-Bahn. Er äußerte Zweifel, ob das kommunalrechtlich so gehe "und der Beschluss gültig ist".

Es sei richtig, so Tietz weiter, dass die Veranstaltung in ihrem Ablauf nicht gestört werden dürfe. Aber es sei abzusehen gewesen, dass mehr Besucher als gewöhnlich kommen würden. Tietz spricht von etwa 30 Menschen, die nicht reingelassen worden waren. In einem solchen Fall müsse man anders reagieren, denn "Öffentlichkeit ist ein hohes Gut", findet er. Durch derartige Aktionen "wird der Unmut der Leute noch größer", ist sich der Stadtverordnete sicher.

Jürgen Schmitz zeigte sich gleichfalls erbost und fragte extra noch einmal nach, ob Besucher wirklich daran gehindert worden seien, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen? Als das bejaht wurde, zeigte sich Schmitz überzeugt, dass die Versammlung in dem Fall "nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist".

So weit wollte die Bürgermeisterin nicht gehen, wenngleich sie vom Vorgehen der Verbandsführung "sehr überrascht" gewesen sei. Vor dem Gebäude habe sich "ein Menschenpulk aufgehalten, der allerdings sehr ruhig war".

Jens Knoblich (Fraktion grün, liberal, bürgernah) findet, dass der WSE durchaus die Möglichkeit hat, auf einen größeren Raum auszuweichen. Er sei schließlich ein öffentlichen Verband und da sollte der interessierten Öffentlichkeit schon Zutritt gewährt wären. "Ich finde das Gebaren nicht so optimal", fasste Knoblich seine Bedenken zusammen.

Dagegen zeigt Manfred Leitner (CDU) Verständnis für das Vorgehen der Verbandsspitze. Man könne den Wasserverband nicht zu einer Raumänderung zwingen, nur damit alle Interessenten teilnehmen könnten. Als Kompromiss hätte er sich öffentliche Lautsprecher vorstellen können.

Gerd Windisch kann die Aufregung nicht recht verstehen. "Sicherlich, das war eine öffentliche Versammlung, aber wir haben das Hausrecht und entscheiden somit, wer ins Haus kommt", betonte der kaufmännische Leiter des WSE. Und mehr freie Plätze habe es nun einmal nicht gegeben. Bei der Verbandsversammlung im Juni habe das Thema Altanschließer ebenfalls auf der Tagesordnung gestanden, und da hätten die Plätze gereicht. "Wir werden ja für eine solche Veranstaltung nicht extra einen Saal anmieten", setzte er hinzu.

Windisch erinnerte an die jüngste Verbandsversammlung in Fürstenwalde, zu der eine Demonstration angemeldet gewesen sei. Da habe sich die Polizei um die Sicherheit gekümmert. "In unserem Fall handelt es sich um ein Privatgrundstück, da kommt keine Polizei", erläutert der kaufmännische Leiter. Eine Demonstration sei zur WSE-Versammlung in Strausberg nicht angemeldet gewesen. Die Verbandsleitung habe vorsorglich einen privaten Sicherheitsdienst engagiert, "vor allem auch, damit die Bürgermeister sicher zu ihren Plätzen kommen".