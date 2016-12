BÃ¼rgermeister ermahnt Politiker

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Bürgermeister Friedhelm Boginski hat die Stadtverordneten ermahnt, sich nach nichtöffentlichen Sitzungen an ihre Verschwiegenheitspflicht zu halten. Die Opposition spricht wütend von einem Maulkorberlass. Vergleichbares gab es bereits in Niederfinow.

Von Weihnachtsfrieden kann in der Stadtpolitik nicht die Rede sein. Der Volksvertreter Carsten Zinn, Vorsitzender der Fraktion Alternatives Wählerbündnis Eberswalde, spricht in einer Pressemitteilung unter der Überschrift "Maulkorberlass für Eberswalder Stadtverordnete" von einem "ungehörigen Affront". Der Bürgermeister habe auf der letzten Stadtverordnetenversammlung dieses Jahres darüber informiert, dass er den Rechts- und Personalamtsleiter damit beauftragt habe, eine "Belehrung" zu erarbeiten. Deren Inhalt solle sein, dass "absolut keine Informationen" aus dem nichtöffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse sowie aus den sonstigen, außerhalb der Regelungen der Kommunalverfassung stehenden geschlossenen Informationsveranstaltungen an die Öffentlichkeit gelangen dürften. Die regelmäßigen Treffen des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung mit den Fraktionsvorsitzenden seien ausdrücklich als Beispiel genannt worden.

Dass der Bürgermeister angekündigt habe, den Volksvertretern diese Belehrung zeitnah zur Unterzeichnung vorzulegen, erbost Carsten Zinn besonders. Die Verschwiegenheitspflicht sei gesetzlich geregelt, besondere Belehrungen seien in der Kommunalverfassung nicht vorgesehen und damit "rechtlich irrelevant". Wenn Friedhelm Boginski dennoch zu diesem Mittel greife, müsse ihm die Absicht unterstellt werden, dass er in rechtswidriger Weise die Stadtverordneten disziplinieren und ihnen Daumenschrauben anlegen wolle. "Wir fragen uns, wieblank die Nerven beim Bürgermeister liegen müssen", heißt es in der Erklärung der Fraktion.

Für das Stadtoberhaupt antwortet dessen Büroleiterin Nancy Kersten. "Das Schreiben ist ein unlauterer Versuch von Herrn Zinn, den Bürgermeister zu diskreditieren", betont sie. Friedhelm Boginski habe lediglich auf den Paragraf 21 der Kommunalverfassung hingewiesen. Alle weiteren Ableitungen seien augenscheinlich "Produkte der Fantasie von Herrn Zinn".

Für Volker Passoke (Die Linke), den Vorsitzenden der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung, stellt die Belehrung kein Problem dar. "Dieser Schritt war mit mir verabredet und ist rechtlich begründet. Was nichtöffentlich ist, muss nichtöffentlich bleiben", sagt er. Das habe auch mit Vertrauensschutz zu tun.

Kreissprecher Oliver Köhler verweist ebenfalls auf die Kommunalverfassung, wo in Paragraf 21 die Fragen der Verschwiegenheit und der Vertraulichkeit klar geregelt sind. Dass darüber "gesondert belehrt" werden soll, sei "nicht unüblich". Allerdings, so Köhler, entfalte diese separate Belehrung "keine gesonderte Rechtswirkung".

Bislang ist im Kreis erst ein Fall bekannt geworden, in dem ein Volksvertreter mutmaßlich gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit verstoßen hat. Ein Fall, der seinen Ursprung in Niederfinow im Herbst 2012 hat und der noch heute die Amtsverwaltung Britz-Chorin-Oderberg beschäftigt. Seinerzeit hatte der Abgeordnete Günther Gollner einen Beschluss der Gemeindevertretung aus dem nichtöffentlichen Teil publik gemacht. Amtsdirektor und Gemeinderat gingen dagegen vor. Das Dorfparlament verhängte gegen Gollner ein Ordnungsgeld. Gollner stritt damals den Fakt überhaupt nicht ab, den Vorwurf des "Geheimnisverrats" wies er jedoch vehement zurück. Er verteidigte sein Vorgehen sogar mit Hinweis auf Paragraf 39 der Kommunalverfassung. Und er schaltete Justitia ein. Die Causa beschäftigte mehrfach die Behörden: Staatsanwaltschaft, LKA und Gericht.

Dem Vernehmen nach hat der Gescholtene die Klage zurückgezogen. Die Amtsverwaltung hat indes noch über einen Widerspruch Gollners zu entscheiden. Mit diesem ficht der Gemeindevertreter den Bescheid über das 2013 festgesetzte Ordnungsgeld an. Amtsdirektor Jörg Matthes will das Verfahren nach eigenen Angaben in Kürze abschließen.

Pikant: Günther Gollner ist von Hause aus Jurist, war Staatsanwalt, und er ist inzwischen Vize-Bürgermeister, ab Januar amtiert er - nach dem Rücktritt von Ute Peters-Pasztor - als ehrenamtliches Dorfoberhaupt.