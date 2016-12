Ausflugsziel zu den Festtagen

artikel-ansicht/dg/0/

TĂ€gliche Arbeit: Mitarbeiter sĂ€ubern die Gehege im Tierpark. Trotz der Stallpflicht wegen der Vogelgrippe darf der Nandu wie auch andere Laufvögel in Freiheit bleiben. RegelmĂ€ĂŸig werden sie aber kontrolliert.

Derzeit ist es ruhig im Angermünder Tierpark. Die Mitarbeiter gehen ihren alltäglichen Arbeiten nach. Einige der Tiere sind derzeit wegen der Aufstallungspflicht durch die Vogelgrippe nur hinter Glas zu sehen oder in Ställen untergebracht. Die Laufvögel haben wegen ihrer natürlichen Bedürfnisse zu laufen eine Sondergenehmigung zum Freigang.

Etwas mehr Trubel könnte zwischen den Feiertagen ruhig herrschen, wünscht sich Tierparkleiter Dennis Sonnenberg. Der Tierpark ist dann immer ein lohnendes Ausflugsziel für Gäste und Familien.

2016 war ein ganz gutes Jahr für den Tierpark, der mit der 20. MOZ-Osterfete, zu der rund 5000 Besucher kamen, seinen Veranstaltungshöhepunkt erlebte. Beliebt ist auch die jährliche Kaffeerunde für Senioren im Sommer. Zum dritten Mal in Folge ging dagegen das Tierparkfest Ende August im wahrsten Sinne des Wortes baden. "Es ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Wir lernen daraus", sagt Dennis Sonnenberg.

Einige neue Bewohner wurden im Tierpark begrüßt. So wurde die Sittichanlage besetzt. Der Vogelpark Schwedt hat beispielsweise Diamanttäubchen zur Verfügung gestellt. Die beiden Maraweibchen können sich über männliche Verstärkung und hoffentlich bald auch Nachwuchs freuen. Die Stachelschweine vermehren sich so gut, dass Jungtiere an andere Tierparks abgegeben werden können.

Eine der größten Errungenschaften war die neue Luchsfamilie. Dorothea, Herrmann und ihr Nachwuchs, genannt Fussel, haben sich gut eingelebt und nehmen selbst die derzeitigen Baumpflegearbeiten in der Umgebung gelassen hin. Mit ihnen kam auch eine Emu-Henne mich nach Angermünde.

Verluste hatte der Angermünder Tierpark 2016 wenige, zum Beispiel ein Schaf und den altersschwachen Ziegenbock, den Vater zahlreicher Täuflinge bei vergangenen Festen. "Es gab aber mehr Zugänge als Verluste. Es ist auch gelungen, bei Tierarten wieder besser Fuß zu fassen, bei denen wir in der Vergangenheit Tiere verloren haben", berichtet der Tierparkleiter.

Er und seine Mitarbeiter waren aber auch auf anderen Gebieten aktiv. So bekommen sie ab und zu Hilferufe oder Anfragen von anderen Einrichtungen. Ende Oktober informierte die Leitstelle über eine Schlange, die unter der Tür in die Wohnung einer Frau in Prenzlau gekommen ist. Sie entpuppte sich als junge Kornnatter, ein beliebtes, ungefährliches Haustier, das wohl ausgebüxt war. Irgendwann wird sie weitervermittelt, sagt Dennis Sonnenberg. Schließlich kann sie bis zwei Meter lang werden und braucht dann ein großes Terrarium. Für den Landkreis hat der Tierpark Schwäne eingesammelt, aufgepeppelt und wieder ausgesetzt.

Im neuen Jahr gehen die Bauarbeiten im Tierpark weiter. Derzeit wird an einer Regenentwässerung gebaut. Der Standort an der Sonnenuhr soll noch attraktiver werden. Zudem sollen die Bauarbeiten des neuen Erdmännchengeheges beginnen, das sich gerade in der Planungshase befindet. Noch vor dem 31. Dezember soll der endgültige Entwurf für die Bauantragstellung vorliegen.

2017, so informiert Dennis Sonneberg, wird es kein Tierparkfest zum Sommerausklang geben. Die Ressourcen sollen für die Vorbereitung des 55. Tierparkgeburtstags genutzt werden, der 2018 gefeiert wird. "Wir machen uns und den Besuchern ein Geschenk in Form eines Tierparkführers. Er soll Einblicke in den Park, seine Geschichte und Vorhaben sowie zu den Tieren geben. Daran arbeiten auch Mitglieder des Tierparkfördervereins mit.

Ohne den Förderverein, so sagt Dennis Sonnenberg, wäre manches übers Jahr gar nicht machbar. "Wir arbeiten Hand in Hand. Vereinsmitglieder helfen uns sogar bei Arbeiten in der Futterküche."

Der Tierparkförderverein kümmert sich zudem um die Tierpatenschaften, hält und knüpft Kontakte zu Partnern und Einrichtungen, wirbt um Spenden und repräsentiert den Tierpark zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dem Gänsemarkt, dem Kinderweihnachtsmarkt und auch in Schwedt. Allen Helfern, Partnern und Sponsoren des Tierparks dankt die elfköpfige Belegschaft. "Eine Tierpatenschaft ist übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es hilft dem Tierpark und dem Spender bei der Senkung der Steuerlast", meint Dennis Sonnenberg.