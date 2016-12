Erstes gemeinschaftliches Singen in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) "Ein paar besinnliche Stunden vor Weihnachten im Schein vieler Kerzen und im besonderen Weihnachtsambiente der Burg wären toll", dachte sich Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und hatte dabei das Weihnachtssingen des 1. FC Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei im Sinn. Angesprochen werden sollen alle Storkower, "groß und klein, jung und alt, ob man singen kann oder auch nicht. Es soll ein stimmungsvoller Abend mit Gesang, Glühwein, Punsch und Leckereien sein, an dem wir alle so kurz vor Weihnachten vom Weihnachtstress runterkommen und ein bissel entschleunigen", so ihr Wunsch.