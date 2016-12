80 MusikschÃ¼ler stimmen auf Weihnachten ein

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Hochkonzentriert schaut Malena Bauer auf ihr Notenblatt. Die Finger der 11-Jährigen gleiten über die Saiten ihrer Gitarre. Manchmal kneift die junge Fürstenwalderin ihre Lippen zusammen, manchmal lächelt sie. Malena gehört zu den rund 80 Mädchen und Jungen der Fürstenwalder Zweigstelle der Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel". Am Dienstagabend gaben sie ihr traditionelles Weihnachtskonzert in der Domnotkirche in Fürstenwalde.