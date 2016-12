ÃœberhÃ¶hte KitabeitrÃ¤ge: Jurist wirft Kommunen RechtsverstÃ¶ÃŸe vor

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Pro Jahr rund 2000 Euro verlangt eine Gemeinde in Oberhavel angeblich an Kitabeiträgen zu viel von einer Familie. Der Vater geht dagegen nun juristisch vor. Die Anwaltskanzlei sieht in der Praxis der Kommune eine gesetzeswidrige Masche, wie sie von vielen Verwaltungen landesweit praktiziert werde.

Jens Schröder hat es in der märkischen Kita-Landschaft bereits zu einer gewissen Bekanntschaft gebracht. Als Jurist und betroffener Vater erstritt er ein höchstrichterliches Urteil zur Kostenbeteiligung der Eltern am Mittagessen in den Kindergärten. Landesweit mussten Kommunen daraufhin ihre Satzungen zum Vorteil der Familien ändern. Im Landtag ist der 48-jährige Prenzlauer bei Anhörungen ein gern gesehener Experte, wenn es darum geht, Missstände bei den Kita-Beiträgen zu beleuchten.

Schröder arbeitet in einer Prenzlauer Anwaltskanzlei. Mitte des Monats hat er nun im Auftrag einer Familie aus Oberkrämer im Kreis Oberhavel Widerspruch gegen einen Gebührenbescheid eingelegt. Die Begründung liegt dieser Zeitung vor. Nach Schröders Einschätzung folge das in Oberkrämer Praktizierte einer Masche, "wie sie von sehr vielen Kommunen verfolgt wird, um den Haushalt zu Lasten der Familien zu sanieren". Zahlreiche Verfahren dazu seien bereits bei Gerichten anhängig.

Am Beispiel Oberkrämer führt er aus, dass seiner Einschätzung nach die Gesamtkosten der Gemeinde für Krippe, Kita und Hort nicht bei den von der Verwaltung angesetzten 2,6 Millionen Euro pro Jahr liegen, sondern lediglich bei knapp einer Million Euro. Diese Zahl ist entscheidend für die Höhe der Elternbeiträge. Nimmt man die Summe der Gemeinde, landet man bei einem monatlichen Höchstbeitrag für einen Krippenplatz von 353 Euro. Ohne Verpflegung wohlgemerkt. Mit Schröders Zahl wären es 187 Euro. Ferner gelte: Ist der Höchstbeitrag zu hoch angesetzt, sind auch die Beträge für untere Gehaltsgruppen zu hoch. Schröders Vorwurf an die Gemeinde ist, dass sie die Gesamtkosten künstlich in die Höhe treibt, also Posten anrechnet, die nicht einfließen dürften und andere Dinge nicht in Abzug bringt, die laut Gesetz mindernd berücksichtigt werden müssten.

Leider war die Gemeindeverwaltung auch auf mehrfache Bitten dieser Zeitung nicht bereit, zu den von Jens Schröder formulierten Kritikpunkten Stellung zu nehmen. In der Kommune gibt es seit vielen Jahren Elternproteste gegen hohe Kitagebühren. Mütter und Väter ärgern sich darüber, dass sie für dieselbe Leistung mitunter mehrere Hundert Euro pro Monat mehr zahlen müssen als Familien in benachbarten Gemeinden.

Wie genau kommt es dazu? Um das zu erfahren, musste sich Jens Schröder Einblick in die streng gehütete Kalkulation der Verwaltung erkämpfen. Er schmunzelt, wenn er sich daran erinnert. Auf seinen Antrag hin hatte man ihm im Rathaus fünf Ordner auf den Tisch gestellt. Als er feststellte, dass die entscheidenden Dokumente fehlen, begaben sich Mitarbeiter auf eine einstündige, am Ende ergebnislose Suche. Er habe sich aber nicht abwimmeln lassen, und später am Tag lagen ihm jene Akten vor, auf die er nun seine Argumentation im Widerspruch gegen den Gebührenbescheid aufbaut.

So hält er der Kommune vor, von den ermittelten Gesamtkosten für den Kitabereich nicht jene Summe korrekt abgezogen zu haben, welche die Gemeinde vom Land als Förderung bekommt. Knapp 1,4 Millionen Euro pro Jahr seien das im Falle von Oberkrämer. Schröder verweist auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dazu sowie auf einschlägige Kommentare zum Brandenburger Kita-Gesetz.

Außerdem moniert er, dass Oberkrämer Kosten der Verwaltung in unzulässiger Höhe jenen 2,6 Millionen Euro zuschlage, die den Höchstsatz für die Eltern nach oben treiben. So behaupte die Kommune, dass dem Rathaus für die Verwaltung der Kitas und Horte Kosten in Höhe von 278 000 Euro pro Jahr entstünden. "Für das Erstellen der Lohnzettel und ähnliche Sachen", sagt Jens Schröder und lacht bitter. Tatsächlich angemessen seien 15 000 Euro, schätzt er mit Verweis auf explizite Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in Köln.

Wie es nun weitergeht? Schröder vermutet, dass die Kommune den Widerspruch ablehnt. Er werde dann klagen, und gegebenenfalls rückwirkend eine Erstattung der Beiträge erreichen. Andere Eltern würden davon aber nicht profitieren, bedauert er. "Es geht nicht nur um Oberkrämer. In meinen Augen ist es unfassbar, in welchem Umfang Eltern über Jahre zu viel Geld bezahlen müssen."