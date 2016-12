Schlagerstars fÃ¼llen Theatersaal

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist längst eine feste Tradition, die sich viele Eisenhüttenstädter nicht entgehen lassen wollen: Mit dem Neujahrskonzert der Smetana Philharmonie startet am 8. Januar das Halbjahresprogramm im Friedrich-Wolf-Theater. Wer allerdings kurzentschlossen das neue Jahr mit beschwingten Melodien beginnen will, hat Pech. Die Veranstaltung ist, wie in den Vorjahren, schon restlos ausverkauft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539468/

Zweite Veranstaltung im neuen J ahr: "Servus Peter" heißt die Hommage an Peter Alexander. Am 20. Januar ist das Musical im Friedrich-Wolf-Theater zu erleben

Zweite Veranstaltung im neuen J ahr: "Servus Peter" heißt die Hommage an Peter Alexander. Am 20. Januar ist das Musical im Friedrich-Wolf-Theater zu erleben © RESET PRODUCTION e. K

Insgesamt 23 Veranstaltungen werden von Januar bis Juni im großen Theatersaal und in der kleinen Bühne angeboten, dazu kommt die Tanzwoche mit weiteren neun Veranstaltungen. Die Tanzwoche feiert 2017 Jubiläum, findet inzwischen zum 25. Mal statt. Wieder ist sie eine Mischung aus Choreografien einheimischer Vereine und internationaler Stars. Dazu gehört sicherlich am 25. März der Tango-Abend unter dem Motto "The Great dance of Argentina". Der renommierte Komponist und gebürtige Eisenhüttenstädter Sven Helbig ist mit seiner Musik - die Pocket Symphonie beinhalten auch ein Stück über Eisenhüttenstadt - und der Oxymeron Dance Company am 18. März zu Gast. Die neun Veranstaltungen der Tanzwoche finden vom 10. bis 26. März statt.

Wie das Neujahrskonzert sind auch die Stars der Volksmusik eine sichere Bank im Friedrich-Wolf-Theater und wahrscheinlich wird manche Eintrittskarte unter dem Weihnachtsbaum als Geschenk liegen. So sind die Stuhlreihen schon gut ausgebucht, wenn es am 22. Februar "Immer wieder Sonntags" heißt, präsentiert von Stefan Mross. Wer noch Karten haben will, sollte nicht zu lange warten. Auch bei Stefanie Hertel und den Geschwistern Hoffmann, die mit der Schlagershow "Frauenpower" am 7. April Station in Eisenhüttenstadt machen, läuft der Vorverkauf gut. Die Stadt beziehungsweise das Friwo wird es freuen. Denn in der neuen Gebührensatzung, die ab dem kommenden Jahr gilt, wird bei Veranstaltungen, bei denen mehr als 600 Plätze verkauft sind, vom Veranstalter ein Aufschlag von zehn Prozent für die Saalmiete genommen.

Der Aufschlag für den Veranstalter dürfte auch am 26. Januar fällig werden. Dann wird der Schriftsteller Wladimir Kaminer im großen Theatersaal aus seinem aktuellen Buch lesen.

Ticktes und den aktuellen Programm-Flyer gibt es unter anderem in der Tourismusinformation in der Lindenallee.