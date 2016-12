Erst Luftballonparcours, dann Kopfrechnen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Kopfrechnen, Geschicklichkeit, Allgemeinwissen: Die Oberschüler der Wriezener Allende-Schule haben sich am Mittwoch auf allen Ebenen gemessen. Beim Lernwettstreit holte sich das ABC-Team die meisten Punkte in der Finalrunde.

26 minus 17, mal acht, minus 41, minus 28. Wie schnell hat der Kopf die Lösung für diese Rechenaufgabe parat? Weniger als ein paar Sekunden brauchte Schüler Daniel am Mittwoch, um die richtige Antwort auf die Aufgabe im Speisesaal der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" zu finden. Eine von vielen Aufgaben, die der Junge blitzschnell löste und seine Mitschüler ins Schwitzen brachte.

Am vorletzten Schultag vor den Ferien hatten sich die Lehrer der Oberschule eine besondere Beschäftigung für ihre Schüler ausgedacht. Ein klassenübergreifender Lernwettstreit mit Aufgaben aus verschiedenen Fachrichtungen. "Die Idee dafür haben wir uns ein bisschen aus dem Fernsehen abgeguckt", erklärte Schulleiterin Sybille Fuhge. Um den Wettstreit abwechslungsreich zu gestalten, hatten die teilnehmenden Lehrer im Vorfeld Aufgaben ihrer Fachrichtungen vorbereitet.

So mussten die Schüler etwa auf einer unbeschrifteten Karte den Bundesländern ihre Namen und die jeweiligen Landeshauptstädte zuweisen. Auch die Nachbarländer von Deutschland sollten topografisch zugeordnet werden.

Danach sollten die Schüler abwechselnd Geschicklichkeit und Geduld zeigen. Denn beim Luftballonparcours hieß es nach dem Startschuss: nicht überhasten. Ziel war es, den Luftballon in einen rund drei Meter entfernten Eimer zu bringen. Dafür hatten die Mädchen und Jungen lediglich einen Holzstab zur Verfügung. Einige meisterten die Aufgabe mit Bravour, andere verzweifelten an der Herausforderung.

Von den Schülern der Klassenstufen sieben bis zehn hatten sich zuvor vier Gruppen für das Finale qualifiziert. "Die Teams haben wir willkürlich zusammengestellt", erklärte Sybille Fuhge. "Wir haben nur darauf geachtet, dass das Verhältnis von Mädchen und Jungen ausgeglichen ist", sagte die Schulleiterin.

Deutschkenntnisse bewiesen die Oberschüler bei der nächsten Aufgabe: die richtige Rechtschreibung. So mussten sie etwa aus vier verschiedenen Schreibweisen die richtige erkennen. Die Worte Kommode und Portemonee riefen dabei die meisten Fehler hervor. Als letzte Aufgabe war gesellschaftliches Allgemeinwissen aus dem zurückliegendem Jahr gefragt: Alle Gruppen wussten, worum es bei der Abstimmung zum "Brexit" geht. Aber nur eine Gruppe wusste noch, dass der Rosenmontagszug in Köln wegen eines Sturmtiefs abgesagt wurde. Und keiner konnte sich daran erinnern, dass im August in Istanbul die dritte Bosporus-Brücke eröffnet wurde. Das ABC-Team schlug sich am besten von allen und ergatterte sich einen Büchergutschein.

Der Wettstreit richtete sich ausschließlich an die Oberschüler. Die Grundschüler stimmen sich heute noch auf Weihnachten ein, so Sybille Fuhge. Am Freitag geht es für alle Schüler in die Weihnachtsferien.