Handballer des HSC richten City-Cup aus

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum City-Cup des HSC 2000 Frankfurt am 27. Dezember sind sie alle vereint: Sowohl die aktuell aktiven Handballer der beiden Männermannschaften des Gastgebers und der Jugend A/B als auch die Ehemaligen von Lok Frankfurt, dem ESV und HSC, die sich in einer Stadtauswahl zusammenfinden werden. Kommen will auch eine polnische Auswahl von Stal Gorzow.