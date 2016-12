Quereinsteigerin geht von Bord

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Sie war immer mehr der stille Part in der Tourist-Info Oranienburg, die Frau, die sich vor allem um EDV-Probleme kümmerte, viel im Hintergrund arbeitete, aber auch fleißig Englisch lernte, um Fragen internationaler Touristen besser beantworten zu können. Am Mittwoch ist Angelika Sylvester, die 2003 über eine AB-Maßnahme zum Tourismusverein Oranienburg und Umland kam, in den Ruhestand verabschiedet worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539473/

Abschied: Oranienburg und das Umland waren ihr Metier in der st├Ądtischen Tourist-Information. Angelika Sylvester ist am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet worden

Abschied: Oranienburg und das Umland waren ihr Metier in der st├Ądtischen Tourist-Information. Angelika Sylvester ist am Mittwoch in den Ruhestand verabschiedet worden © Friedhelm Brennecke/OGA

"Du warst immer eine tragende Säule im Verein, hast für den Tourismus gearbeitet, als die meisten dessen Bedeutung für die Region noch gar nicht begriffen haben", würdigte Anne Bernstorff ihre langjährige Mitstreiterin. Anne Bernstorff ist als Geschäftsführerin des Tourismusvereins und später als Tourismus-Abteilungsleiterin der TKO Anfang 2015 in den Ruhestand gegangen.

"Du warst jemand, auf den man sich stets verlassen konnte und die durch alle Höhen und Tiefen immer mitgegangen ist", dankte die ehemalige Chefin Anne Bernstorff der künftigen Ruheständlerin. Mit einem vom Verein ausgerichteten Frühstück ist die 63-Jährige am Mittwoch in der Tourist-Information in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Worte des Dankes sprachen auch Andreas Steffen, der Vorsitzende des Tourismusvereins Oranienburg und Umland, sowie Jürgen Höhn, Geschäftsführer der Tourismus & Kulturgesellschaft Oranienburg (TKO), bei der Angelika Sylvester seit 2011 angestellt war.

Die gebürtige Brandenburgerin hat eine EDV-Ausbildung absolviert und im Großhandel für Waren des täglichen Bedarfs gearbeitet, wurde später von Spar übernommen und nach dem Rückzug der Handelskette arbeitslos. 2003 fing Angelika Sylvester als Quereinsteigerin beim damaligen Tourismusverein an und war neben Anne Bernstorff jahrelang immer das präsente Gesicht der Tourist-Info, mit der sie drei Mal umgezogen ist. Der jetzige Standort im Haus der Stadtbibliothek gegenüber dem Schloss hat sich inzwischen als der beste erwiesen.

Bevor die Zeit des Unruhestands beginnt, will Angelika Sylvester erst einmal kräftig entspannen, sich mehr um ihre Gesundheit kümmern und regelmäßig zur Aqua-Fitness in die Turm-Erlebniscity fahren - mit dem Fahrrad. Später will der Familienmensch Angelika Sylvester mit Ehemann Wolfgang, der beruflich künftig auch kürzer tritt, ab April aber als Gasthörer ein Geschichtsstudium an der Freien Universität beginnt, öfters auf Reisen gehen. Sowohl das Meer als auch die Berge kommen dafür in Frage und immer wieder auch touristische Ziele in der Region. Denn vom touristischen Blick auf die Welt kann die Mutter zweier Kinder und Oma von drei Enkelkindern nicht mehr lassen.