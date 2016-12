Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz Ã¶ffnet wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Drei Tage nach dem Terroranschlag wird der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz am Donnerstag wieder geöffnet. Um 11.00 Uhr soll es eine Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geben, wie der Schaustellerverband Berlin e. V. und die AG City mitteilten. Aus Pietätsgründen werde auf dem Weihnachtsmarkt auf grelle Beleuchtung und Partymusik verzichtet. Bei dem Attentat war der Täter am Montagabend mit einem Lastwagen auf den Markt an der Gedächtniskirche gefahren und hatte dabei elf Menschen getötet, etwa 50 wurden verletzt. Der polnische Lkw-Fahrer wurde nach der Tat tot auf dem Beifahrersitz gefunden. Er wurde erschossen.