BÃ¼rgermeisterin lÃ¤dt Jugendliche ein

Velten (OGA) Zu einer neuen "Kaffee - Kuchen - Klartext"-Runde hatte Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) kürzlich Jugendliche aus allen Veltener Schulen sowie des Jugendfreizeitzentrums "Oase" eingeladen. Von ihnen wollte die Bürgermeisterin wissen, was ihnen in Velten gefällt, was sie sich wünschen, aber auch "wo der Schuh drückt".

Es kamen vielfältige Vorschläge zusammen: von Tempo 30 in der Viktoriastraße über einen Rodelberg am Viktoriapark und ein Feriencamp am Bernsteinsee bis hin zu mehr Nachhilfe-Kursen in den Schulen. Positiv äußerten sich die Jugendlichen über die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die neue Weihnachtsbeleuchtung und das Café im Bahnhof. Ebenso wollten sie wissen, wann die Bahnanlagen erneuert werden. Hierzu konnte Ines Hübner vermelden, dass die Deutsche Bahn AG mit der Umsetzung Anfang 2018 beginnen wird.