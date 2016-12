Neuglobsowerin hofft auf Spenden fÃ¼r Landminenopfer

artikel-ansicht/dg/0/

Himmelpfort (GZ) Alle Jahre wieder verwandelt sich die Neuglobsowerin Karin Klug in Frau Holle und beglückt vor allem die Kinder, die das Weihnachtspostamt Himmelpfort besuchen, wenn auch nicht mit Schnee so doch wenigstens mit kunterbunten Adventsprogramm aus Liedern und Geschichten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539478/

Das tat sie auch in den vergangenen Wochen. Am Rande einer Veranstaltung informierte sie auf Nachfrage dieser Zeitung, wie es um ihre Benefizaktionen für bedürftige Kinder in aller Welt steht. Eine Tätigkeit, die sie seit einigen Jahren regelmäßig in die Region Kashmir führt. "Und auch von dort schreiben Kinder an den Himmelpforter Weihnachtsmann", erklärt Karin Klug. Die Wünsche der Kinder seien wie bei den Kindern in Deutschland sehr vielfältig - gewünscht werde alles von der Puppe bis zum Computer. "Manche wünschen sich aber auch eine Reserve-Omi, weil die eigene verstorben sei", berichtet sie.

Regelmäßig wird Klug von jungen Leuten begleitet, die sie bei ihrer ehrenamtlichen Helfertätigkeit in der Region unterstützen, um in Schulen oder Klöstern zu arbeiten. Dabei hatten sie nicht wenige Schwierigkeiten zu überwinden. Zum Beispiel in Form vom Landminen. Zahlreiche Kinder in der Region würden sogar beim Spielen auf solche versteckten Sprengkörper treten und Arme oder Beine verlieren.

"Diesen Kindern soll nun geholfen werden", erklärt Karin Klug. Benötigt würde Verbandmaterial, Heftpflaster und ähnliches. Sehr hilfreich wäre außerdem, in Deutschland bereits abgelaufene Verbandskästen den Bedürftigen zukommen zu lassen.

"Die verletzten Kinder und deren Helfer würden sich zudem über Süßigkeiten freuen oder Spielsachen", so Karin Klug.

Klare Sache, dass während der Veranstaltungen im Weihnachtspostamt Himmelpfort erneut zahlreiche Kinder glücklich gemacht wurden. So am 10. Dezember, als gemeinsam mit dem Heimatverein Himmelpfort bedürftige Kinder der Region begrüßt wurden.

Gespendet werden kann unter dem Hinweis: "Karin Klug-Indien-Kashmir" auf ein Konto der Berliner Sparkasse, IBAN: DE 74 1005 0000 1061 317 044, BIC: BE LA DE BE XXX