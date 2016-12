artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Seit zwei Jahrzehnten gibt es in Storkow einen Burgförderverein. Engagierte Bürger gründeten ihn, um das älteste und wichtigste Kulturdenkmal der Stadt vor dem Verfall zu retten. Das ist gelungen. Der Verein engagiert sich aber bis heute mit Ideen und Projekten in Sachen Burg.

Ist zum kulturellen und touristischen Zentrum von Storkow geworden: Wie das Drumherum der Burg jetzt noch gestaltet werden könnte, wurde in einem Rahmenplan festgeschrieben. So sollen auch die Sichtachsen in Richtung Straße verbessert werden.

Fred Rengert war unter den elf Gründungsmitgliedern des Storkower Burgfördervereins, zu denen seinerzeit auch der damalige Amtsdirektor Christian Kuck und der damalige Bürgermeister Werner Chudak gehörten. Seit 1998 ist er Vorsitzender des Vereins. "Nach dem verheerenden Brand im Dezember 1978 war die Burg zu einer Ruine verkommen. Wir wollten, dass der historische Gebäudekomplex nicht weiter verfällt und waren auch dagegen, ihn für eine symbolische Mark zu verkaufen", schildert Fred Rengert das Anliegen des Vereins. Der Verein habe es dann sehr begrüßt, als nach langen Debatten in Amtsausschuss und Stadtverordnetenversammlung der Wiederaufbau der Burg mit Hilfe von Fördermitteln beschlossen wurde. Dieser Aufbau erfolgte dann in mehreren Etappen. Der Burgförderverein hat sich während der ganzen Sanierungsphase auf vielfältige Weise eingebracht. So wurden zahlreiche originelle Spendenaktionen organisiert, um Mittel dafür zu beschaffen, historische Details zu bewahren. Für die Bleiverglasung des Erkers konnten von den Bürgern zum Beispiel symbolisch Glasscheiben erworben werden. Auch für das Wappen über dem Eingang zum Palas, den Neubau der Wetterfahne, für die Keramik-Fußbodenfliesen in der Tourist-Information und der Gaststätte sowie für das wuchtige Burgtor gab es Spendenaktionen. "Unser Verein hat sich auch dafür eingesetzt, dass die original mittelalterlichen Schießscharten sichtbar bleiben und dass der Turm als Aussichtsplattform gestaltet wird", zählt Fred Rengert weitere Aktivitäten auf.

"Ganz wichtig ist auch eine tragfähige Betreiberkonzeption für die Burg gewesen", blickt er zurück, "denn ein Bauwerk kann nicht überleben, wenn es nicht vernünftig genutzt wird. Auch hier hat sich der Burgförderverein mit Vorschlägen eingebracht." 2009 anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Storkow konnte dann die abgeschlossene Sanierung der Burg gefeiert werden. Heute ist die historische Anlage das kulturelle und touristische Zentrum der Stadt. Die Tourist-Information und die Stadtbibliothek und der Burgkultur Verein haben hier ihr Domizil. Es finden Veranstaltungen statt, die für jeden Geschmack etwas bereithalten. Anziehungspunkt ist auch die Dauerausstellung "Mensch und Natur - Eine Zeitreise". Auch der Naturpark "Dahme-Heideseen" hat hier sein Besucherzentrum eingerichtet.

Mancher könnte meinen, der Burgförderverein habe mittlerweile seine Aufgabe erfüllt, doch dem ist nicht so. "Es gibt noch genug zu tun", stellt Fred Rengert fest. Zum Beispiel hatte sich der Verein auch mit verschiedenen Aktivitäten dafür stark gemacht, dass eine barrierefreie Zuwegung zur Burg geschaffen worden ist. Ebenso habe er sich dafür eingesetzt, dass für die gefällte alte Linde auf dem Burghof wieder ein Ersatz gepflanzt werden darf, sagt Fred Rengert. Das sei zunächst von der Denkmalpflege abgelehnt worden, nun gebe es aber eine Genehmigung. "Das Pflanzen des neuen Baumes soll im Frühjahr ganz feierlich passieren", kündigt Fred Rengert an. "Der Burgförderverein will zu diesem Anlass ein Fest veranstalten. Wer sich an der Gestaltung beteiligen möchte, kann sich bei uns melden." Auch Spenden seien willkommen. Damit dann gleich ein recht großer Baum gepflanzt werden könne.

Wichtig ist für den Burgförderverein auch, dass peu á peu die vom Stadtparlament abgesegnete Rahmenplanung für die Freiflächen im Umfeld der Burganlage umgesetzt wird. Alles solle durch Fördermittel, Spenden und Eigenleistungen erfolgen. Die Erarbeitung dieses Planes hatte 2014 der Mittelstandsverein finanziert. In der Arbeitsgruppe, die zuvor die Ideen einbrachte, war auch der Burgförderverein vertreten. Anliegen dieses Planes ist es, die Burganlage weithin sichtbar zu machen und noch mehr Erlebnisräume für die Besucher zu schaffen. In Arbeitseinsätzen haben der Burgförderverein und der Mittelstandsverein schon damit begonnen, die Sichtachsen auszulichten. "Es geht uns auch darum, dass die Anlage wieder als Niederungsburg und ehemalige Wasserburg erkennbar wird", so Fred Rengert. Sein Traum ist, dass auch der Burggraben wieder renaturiert wird.