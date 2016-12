Bald weniger Wartezeit bei der Zulassung

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Organisationsablauf in der Kfz-Zulassungsstelle in Oranienburg wird mit Beginn des neuen Jahres neu strukturiert. Das teilt die Kreisverwaltung Oberhavel jetzt mit. Ziel ist es, die Wartezeiten in der Behörde weiter zu reduzieren. Einiges wird verändert.