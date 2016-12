artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Schornstein eines Hähnchenimbisses in Berlin-Neukölln hat es in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Da die Abgasanlage bis zum Dach des viergeschossigen Gebäudes in der Sonnenallee reichte, zogen auch die Flammen bis nach ganz oben. Die Feuerwehr musste deshalb nach ihren Angaben den Brand in der Anlage vom Dach aus bekämpfen. Entzündet hatten sich dort offenbar noch nicht näher bekannte Ablagerungen von festem Material. Wie es dazu kommen konnte, wird untersucht. Verletzt wurde niemand. Unbekannt war noch, ob das Feuer auch Schäden in dem Imbiss angerichtet hat.