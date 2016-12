Offensive "Aktiv sein im Alter" lÃ¤uft weiter!

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wendet sich gezielt an Bürger ab dem 55. Lebensjahr und spricht damit die "Generation 50+" an. Die Offensive "Aktiv sein im Alter" soll Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark animieren, Angebote und Aktivitäten vor Ort selbst zu entwickeln und im Sinne einer generationenübergreifenden Arbeit zu veranstalten.

Projekte: Der Landkreis ruft auch im Jahr 2017 wieder zur Projektinitiative auf, mit der Zielstellung, die Begegnung und die Identität vor Ort zu stärken und ein generationenübergreifendes Miteinander zu beleben. Eine Jury wählte bisher 39 innovative Projekte aus und unterstützte diese mit Sach- oder auch Honorarkosten. Konzeptideen für das Jahr 2017 können weiterhin beim Landkreis Potsdam-Mittelmark eingereicht werden. Formulare für die Beantragung erhalten Interessierte direkt über den Fachdienst Soziales und Wohnen oder im Internet. Erster Abgabeschluss für das Jahr 2017 ist der 31. Januar.

Ansprechpartnerin im Fachdienst Soziales und Wohnen: Katja Rathgeber, Telefonnummer 033841/91-368, sozialamt@potsdam-mittelmark.de.

Bildungsveranstaltungen oder Kurse: Ziel ist es, dass Angebote auch in kleineren Orten stattfinden können. Zu vielfältigen Themen werden vom Landkreis Potsdam-Mittelmark Bildungsangebote, Themenabende oder Vorträge vermittelt und finanziert. In Anspruch nehmen können diese Veranstaltungen alle Bürger ab dem 55. Lebensjahr. Grundvoraussetzung ist eine Teilnehmerzahl von fünf Personen und ein Veranstaltungsraum vor Ort. Selbstverständlich haben auch Altenhilfeeinrichtungen die Möglichkeit, diese Angebote in ihren Einrichtungen zu organisieren. Die Bewohner sollen den gleichen Zugang zu frei wählbaren Themen haben, wie Menschen, die in der Häuslichkeit leben und sich selbst beispielsweise im Gemeinderaum organisieren können. Interessierte können sich in der Koordinierungsstelle beraten lassen. Eine schriftliche Antragstellung ist nicht notwendig! Angesprochen fühlen sollen sich auch Kursanbieter, die gern in den Anbieterpool aufgenommen werden möchten.

Ansprechpartnerin in der Koordinierungsstelle: Monika Haferkamp, Telefonnummer 03381/2099728, aktivsein-imalter@t-online.de.