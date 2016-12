Leitfaden:Fachgerechter Heckenschnitt

artikel-ansicht/dg/0/

Fl√§ming (MZV) Wann ist der Zeitpunkt gekommen, eine typische Fläminghecke zu beschneiden? Wie setze ich sie richtig auf den Stock? Wie pflege ich einen Waldrand und wie eine Erlenreihe am Gewässerrand? Diese und andere Fragen beantwortet der neu erschienene "Handlungsleitfaden zur Durchführung von Gehölzpflegemaßnahmen an Hecken, Gehölzreihen und Waldrändern". Von 2012 bis 2014 hat der ehemalige Landschaftspflegeverband Hoher Fläming/Baruther Urstromtal (jetzt Teil des Naturparkvereins Hoher Fläming) ein Modellprojekt zur Pflege von Gehölzbeständen im Fläming durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Versuchsprojekts wurden jetzt in einem 16-seitigen Leitfaden zusammengefasst, der fachlich mit der Unteren Naturschutzbehörde Potsdam-Mittelmark abgestimmt ist. Erforderliche Schritte vor der Durchführung der Gehölzpflegemaßnahmen stehen am Anfang des Papiers. Der Leitfaden gibt viele praktische Tipps für die Pflege dieser geschützten Landschaftselemente wie Pflegemethoden und -intervalle und zeigt auch die typischen Probleme auf, die zum Beispiel überalterte oder schlecht gepflegte Gehölze aufweisen. Rechtliche Hinweise und Literaturhinweise runden die kompakte Praxishilfe ab. Der Leitfaden ist kostenlos im Naturparkzentrum Hoher Fläming erhältlich und steht auch auf www.flaeming.net oder auf www.hoher-flaeming-naturpark.de zum Download bereit. Er kann selbstverständlich auch weiter verteilt werden.