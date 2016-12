J.K. Rowling arbeitet an zwei neuen Romanen

16.11.2016 00:09

Thema

J.K. Rowling stolz auf neuen Film aus der Potter-Welt

Kultur (dpa) Erfolgsautorin J.K. Rowling ist nach eigener Überzeugung « der größte Glückspilz der Welt ». Das sagte sie am Abend in London am Rande der Europapremiere... mehr