Auf Obdachsuche durchs Dorf

Genschmar (MOZ) Es ist schon eine feste Tradition in Genschmar: Zu Heiligabend trifft sich um 14 Uhr nahezu das ganze Dorf im Festzelt, um das lebendige Krippenspiel zu erleben. Egal, ob als Mitwirkender, Organisator, oder danach beim Zeltabbau – irgendwie ist jede Familie eingebunden. Das war auch der Hauptgedanke, als der Heimatverein Oderaue Genschmar 1999 das erste Krippenspiel organisierte. Ulrike Mosebach hatte damals die Idee und die besten Einfälle für das Ereignis, erzählen die Heimatvereinsmitglieder, während sie kleine Geschenke basteln, die wie stets nach dem Krippenspiel an die Kinder verteilt werden.

Bis dahin hatte es in Genschmar lange nicht so etwas gegeben. Denn die Kirche war zum Kriegsende 1945 zerstört worden. Aber die Stelle, an der diese Kirche einst stand, die gibt es noch. Und so entstand die Idee, genau dort das Festzelt der Gemeinde aufzustellen und das Krippenspiel zu zelebrieren.

Bei der Premiere wurde allerdings das gesamte Schul- und Kirchviertel in die Spielfläche einbezogen. „Die Anwohner der Strecke vom Spielplatz bis zum Festzelt waren die Wirte, die das Paar auf der Suche nach Obdach abgewiesen hatten“, erzählt André Wolter, der das alles im Video festgehalten hatte, so dass es noch Bildmaterial vom ersten Krippenspiel gibt. Den Joseph spielte damals Sebastian Ludwig, die Maria war Annika Possin. Es gab viele Hirten wie Nadine Fröhlich, Stefanie Ludwig und Mandy Schröder und natürlich die drei heiligen Könige. Gabi Krüger war ein Engelchen und als Christuskind wird immer eine Puppe genommen. Zu Beginn hatte Manuela Horstmann die Regie geführt und die Texte der Laienschauspieler souffliert. Katharina Furian, von 1991 bis 2000 Pfarrerin in Golzow war, hatte für die theologische Begleitung des Projektes gesorgt, in das ja auch viele Genschmarer involviert waren, die nicht oder nicht mehr Mitglieder der Kirchgemeinde waren. Anke Zwick kann sich noch gut erinnern, wie stark das Interesse an der Premiere im Dorf war. Bis zu 230 Besucher zählte man anfangs und bis heute ist die Begeisterung nicht abgeebbt. Rund 150 Besucher und Mitwirkende sind es alljährlich geblieben und werden es wohl auch bei der 17. Auflage am 24. Dezember um 14 Uhr wieder sein. Die Einbeziehung des ganzen Viertels allerdings hatte es nur beim ersten Mal gegeben. Und wer dabei war, wird es so leicht nicht vergessen, meint Heidemarie Daher. Dabei war es sehr kalt an jenem 24. Dezember 1999. Schnee lag und das Zelt war nicht beheizt. Die Feuerwehr und der Anglerverein hatten von Beginn an beimZeltaufbau geholfen. Und so ist es bis heute.

In denfolgenden Jahren hatte der Heimatverein immer wieder verschiedene Texte und Versionen vom Krippenspiel ausprobiert. Nie wurde etwas wiederholt oder kopiert. Aber immer blieb es bei der alten Weihnachtsgeschichte, die meist von Monika Sander verlesen wurde.

In diesem Jahr wird es wieder etwas Neues geben: Die Theater AG der Grundschule „Kinder von Golzow“ bereitet sich derzeit darauf vor, ihre Version vom Krippenspiel in Genschmar vorzustellen. Die Mitglieder des Heimatvereins indes schwelgen in Erinnerungen, während sie die kleinen Geschenke basteln, die in die Säckchen gelegt werden, die Petra Kupper, Ramona Wolter und Astrid Grünkorn, Gerda Knöpke und Silveli Heinitz häkeln. „Wir sind natürlich auch dem Posaunenchor unseres Kirchsprengels dafür dankbar, dass er zu Heiligabend zu uns ins Festzelt kommt und musiziert“, betont Günter Müller.

