Sternenpark Havelland bekommt eine Beobachtungsstation

In der Station sollen Besuchergruppen und Schulklassen einen Blick in den nächtlichen Sternenhimmel ermöglichen. Die Naturparkverwaltung bietet auch geführte Sternenwanderungen an.

Der Ort Gülpe liegt etwa 80 Kilometer westlich des hell erleuchteten Berlin und gilt als einer der dunkelsten Orte Deutschlands. Daher wurde das Gebiet um Gülpe im Jahr 2014 als erster deutscher Sternenpark ausgewiesen. Wenig später erhielt auch der Naturpark Rhön (Hessen) dieses Prädikat.