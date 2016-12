Architektur des Wasserwerkes kritisiert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539522/

Das wird nicht in Frage gestellt: Das alte Wasserwerk an der Menzer Chaussee ist in die Jahre gekommen.

Das wird nicht in Frage gestellt: Das alte Wasserwerk an der Menzer Chaussee ist in die Jahre gekommen. © Petra Waschescio/GZ

"Wir wissen auch, dass der geplante Neubau des Wasserwerkes wichtig und richtig ist", betonte Richter während eines Pressegesprächs. Er habe die Berichterstattung über die Diskussion während der jüngsten Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee mitverfolgt - und er könne nur bestätigen, dass es in Gransee Bedenken gibt, wegen der Architektur des künftigen Wasserwerkes. "Es geht einfach um das Gebäude an sich, und das wäre nämlich keine Bereicherung des Ortes, wenn es so käme, wie die Pläne zurzeit nahelegen", erklärte der Fachbereichsleiter. Unverständlich sei allerdings, dass der TAV die Situation dramatisiert. Anke Freitag, Vorsteherin des Verbandes, hatte gewarnt, dass dem Vorhabens keine Steine mehr in den Weg gelegt werden sollten. Verzögerungen lasse der marode Zustand der alten Anlage einfach nicht mehr zu. "Es ist fünf vor zwölf", hatte Anke Freitag die Verbandsversammlung mit Blick nach Gransee gewarnt.

Ursache der Misere ist laut der Verbandsvorsteherin ein Problem mit den Einbauten für Wasserfilter im Werk an der Menzer Chaussee. Notwendig sei zwar die Installation eines "Zweistufen-Filters". Doch das funktioniere auf dem vorhandenen Grundstück nicht. Außerdem könnten die Filter nicht während eines laufenden Betriebs eingebaut werden. Hinzu kommt ein weiteres Problem: "Die bestehende Filteranlage rostet schon". Sie zeigte sich überzeugt, "wenn wir nicht handeln, kriegen wir ein echtes Problem".

Es sei verwunderlich, dass die neuen Bedenken von der Kommune gekommen seien, zumal bereits 1,2 Millionen Euro Investitionssumme im Wirtschaftsplan 2016 eingestellt sind und Kredite fließen können.

Sowohl Manfred Richter als auch sein Mitarbeiter Christian Tutsch betonten während des Pressegesprächs, dass das Amt wegen der Probleme mit der Architektur des neuen Wasserwerkes bereits "auf den TAV zugegangen ist". Dort kenne man die Haltung der Granseer. Doch die Kommune halte es schlicht für abwegig, dass Verbesserungsvorschläge, sprich Angebote von ihr unterbreitet werden, so dass ein Kompromiss möglich wäre. "Da ist eindeutig jetzt der TAV in der Pflicht, die Planung zu überarbeiten", betonte Richter. Tutsch stellte klar, es gehe einfach darum, "dass sich diese Anlage ins Orts- und Landschaftsbild einfügt". Zumal es außerdem einen Grundsatz gebe, dass im Außenbereich so wenig Fläche wie möglich versiegelt wird.

Etwas absurd findet Richter außerdem, welche Stellung der Landkreis im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens bezog. Als Kompromiss hatte Oranienburg vorgeschlagen, das Areal zu begrünen, so dass die Gebäude nicht so sichtbar seien. Dies wäre schon eine merkwürdige Herangehensweise, wenn man erst etwas nicht so Schönes baut, um es dann anschließend mit Bäumen vor den Blicken zu verstecken, meinte Manfred Richter.

Freitag hatte zudem erklärt, es gehe auch um die Versorgungssicherheit für das Krankenhaus Gransee. Zudem hingen umliegende Orte an dem Wasserwerk, das 1906 errichtet und nur 1988/89 saniert worden war. Die Steuerung erfolgt mittlerweile manuell und sei veraltet, im Sommer arbeite man am Limit. Kurzum, ein unhaltbarer Zustand aus Sicht von Anke Freitag.

Richter erklärte, es sei schon verwunderlich, dass die Situation nun so dramatisch dargestellt werde. "Wenn es wirklich so dramatisch wäre, dann hätte der TAV sich doch sofort mit den Planungen an uns wenden können, um die Vorarbeiten möglichst rasch abzuschließen", so Richter.