Zwei medizinische KoryphÃ¤en verlassen Birkenwerder

Birkenwerder (OGA) Mit deutlicher Kritik an der Konzernführung haben sich am Mittwoch zwei langjährige Chefärzte aus der Asklepios Klinik Birkenwerder verabschiedet. Dr. Karsten Labs, Chefarzt der Orthopädie, wechselt ans Humboldt-Krankenhaus in Berlin-Tegel, der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Anästhesie, Alfred Paulisch, geht in den Ruhestand.