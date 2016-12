artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Für die Wiederansiedlung des Steinkauzes in Brandenburg stellt Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) 543 000 Euro bereit. Das Geld stammt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte, geht die Förderung am kommenden Mittwoch (28. Dezember) an den Förderverein Nuthe-Nieplitz-Niederung.