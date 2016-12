Geschenke kamen genau richtig

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Am Mittwoch kam die Hilfe für das Kinderheim in Steckelsdorf-Ausbau genau richtig. Zum Stadtfestumzug am 10. September hatten die Unternehmer für Rathenow leckeres Fleisch vom Schwein am Spieß verkauft. Mit dem Erlös sollte das Heim unterstützt werden. 500 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Das Geld reichte zur Erfüllung zweier Wünsche.

Eine nicht mehr zu reparierende Waschmaschine musste dringend durch eine neue ersetzt werden. Die Rathenower Unternehmerin Christl Schneewind, die seit sieben Jahren das Haveltorkino betreibt, sprach mit Olaf Lück von der Firma Haushaltgeräteservice Lück in Premnitz. Der Handwerker, der auch die technischen Geräte des Kinderheims repariert, machte den Spendern ein gutes Angebot für eine Markenwaschmaschine.

Im Gespräch mit Heimleiterin Petra Kleßen ergab sich, dass auch gerade der Fernseher in einem der zwei Gemeinschaftsräume der Einrichtung kaputt gegangen war. Gemeinsam mit Autohaus Dehn, Elektro Schlicht, dem Haveltorkino und dem Rotary-Club Havelland kamen so noch einmal 449 Euro zusammen. Electronic-Partner (EP) Reinhard Kaldasch ging mit dem Preis noch etwas herunter, und so reichte das Geld für einen neuen Flachbildfernseher mit 99 Zentimeter Bilddiagonale. Die Kinder, die am Mittwoch in ihrer Mittagspause überrascht wurden, freuten sich sehr über beide Neugeräte, die Christl Schneewind und Olaf Lück vorbeibrachten. Seit 2004 ist der Horizont e.V. Träger des Kinderheims in Steckelsdorf-Ausbau. Vor zehn Jahren übernahm Petra Kleßen die Leitung. Derzeit werden 15 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahre in zwei Gruppen betreut. Auch drei Mütter mit insgesamt vier Kindern leben unter dem Dach des Hauses.